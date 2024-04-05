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vizir47
По данным ООН, в 2024 году Африка будет доминировать среди самых быстрорастущих экономик мира
Согласно прогнозу экономической комиссии ООН для Африки, страны этого континента возглавят группу самых быстрорастущих экономик мира в 2024 году.

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Согласно недавнему докладу  экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА), страны этого континента возглавят группу самых быстрорастущих экономик мира в 2024 году.

Selon la CEA, l’Afrique dominera le top 10 de la croissance mondiale en 2024

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По мнению ООН, этот прогноз поддерживается в основном экономической динамикой Нигера, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды. Эти страны демонстрируют динамичный рост их экономик, обусловленный целым рядом факторов, начиная от расширения углеводородного сектора и заканчивая крупными инвестициями в инфраструктуру и туризм.

В частности, ЭКА уточняет, что «рост в Нигере будет обеспечен за счет оживления сельскохозяйственного производства, несмотря на его уязвимость к неблагоприятным климатическим условиям, а также благодаря увеличению добычи сырой нефти, что окажет благотворное влияние, в особенности, на транспортный сектор».

В отношении других африканских стран Адам Эльхираика, директор отдела макроэкономики и управления ЭКА указывает, что «значительный рост экономики в Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и Руанде объясняется увеличением инвестиций в инфраструктуру, постоянным развитием туризма, хорошими показателями горнодобывающей промышленности и преимуществами экономической диверсификации».

Эти прогнозы ЭКА совпадают с прогнозами, сделанными Африканским банком развития (АБР), а также Бреттон-Вудскими учреждениями в отношении экономической ситуации на континенте. В частности, в феврале АБР сообщил, что 11 из двадцати самых быстрорастущих стран мира в 2024 году будут из Африки. Эти прогнозы явно подчеркивают экономическую устойчивость континента, а также эффективность реформ, направленных на оживление экономики после кризисов, вызванных covid-19, и даже несмотря на то, что последствия инфляции продолжают ощущаться.

Однако, несмотря на эти позитивные перспективы, для африканского континента, по мнению многих обозревателей, остаются серьезные проблемы, особенно в политическом плане в связи с недавней волной государственных переворотов, произошедших на континенте, но также и в плане безопасности. Кроме того, кризисы, поразившие в последний период континент, привели к отставанию в борьбе с бедностью, неравенством и безработицей, что препятствует прогрессу в достижении целей в области устойчивого развития. 

Для решения этих проблем ЭКА подчеркивает важность африканской континентальной зоны свободной торговли (ZLECAf), реализация которой рассматривается как элемент стимулирования внутриафриканской торговли и укрепления экономической региональной интеграции.  К этому эксперты добавляют инновационные механизмы финансирования, такие как погашение задолженности и экологическое налогообложение, необходимые для мобилизации большего объема ресурсов и финансирования инициатив в области устойчивого развития.

 

#африка #африканские экономики
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