ВВС США поручили Юго-Западному исследовательскому институту (SwRI) разработать новую “когнитивную” систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в целях совершенствования безопасности своей боевой авиации.

Как правило, пилоты боевой авиации получают еще перед вылетом детальную информацию о потенциальных противниках, с которыми они могут столкнуться в зоне боевых действий. В этих же целях, обычные методы ведения радиоэлектронной борьбы требуют сбора разведывательных данных перед входом в зону соприкосновения с противником. Затем эта вся информация загружается в систему радиоэлектронной борьбы самолета, которая уведомляет пилотов об обнаружении угроз и автоматически защищает самолет в случае необходимости.

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Однако, американские военные специалисты признают, что, несмотря на наличие современного метода отслеживания радиоэлектронных угроз, который может с упреждением обнаруживать их, он не приспособлен для идентификации неизвестных угроз или новых средств радиоэлектронной борьбы противника. Именно здесь, считают военные эксперты, “когнитивная электронная война” может изменить правила игры.

Вот почему, согласно появившейся в американских СМИ информации, военно-воздушные силы США (USAF) поручили Юго-Западному исследовательскому институту (SwRI) разработать новую “когнитивную” систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В рамках контракта стоимостью 6,4 миллиона долларов SwRI разработает необходимые алгоритмы, которые помогут быстрее обнаруживать неизвестные радиолокационные угрозы противника и реагировать на них в режиме реального времени. В случае успеха новая система сможет “думать” более независимо от членов экипажа, обеспечивая безопасность самолета в новых боевых ситуациях.

Как отметил главный инженер SwRI Дэвид Браун, который возглавляет этот проект, указанный институт уже приступил к разработке алгоритма, который может анализировать окружающую среду и будет обрабатывать информацию с такой же надежностью, как и человек, но с более высокой точностью и более быстрым временем реакции. «Благодаря когнитивной РЭБ и подходу машинного обучения мы можем мгновенно идентифицировать новые сигналы, которых еще нет в накопленном нами справочном фонде», - добавил Дэвид Браун.

Как стало известно, инженеры SwRI разрабатывают автономную систему РЭБ, используя двухэтапный подход. На первом этапе они используют процессы искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления специфических особенностей сигналов радаров, представляющих угрозу. Затем эти характеристики используются на втором этапе для группировки миллионов импульсов, что позволяет выявить летальность сигнала и уязвимые места. Инженеры SwRI внедряют алгоритмы выделения признаков на передовых платформах, включая аппаратные средства нейроморфной обработки, которые используют нейронные сети, имитирующие то, как человеческий мозг сохраняет “воспоминания”, что делает обработку быстрее, точнее и эффективнее. “Мы внедряем нейроморфные технологии в аппаратные средства, которые впервые будут использованы в боевой обстановке. Это значительно опережает наших противников. Насколько нам известно, мы первые в мире, кто это сделал”, - сказал доктор Стивен Харбор из SwRI.