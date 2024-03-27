После того, как Пентагон столкнулся с серьезными потерями американских БМП M2 Bradley и танков Abrams в ходе проведения Россией СВО в Украине, армия США решила закупить израильскую систему защиты бронемашин "Железный кулак".

Как сообщают американские СМИ, Пентагон столкнулся с серьезными потерями на Украине американских БМП M2 Bradley и танков Abrams в ходе проведения Россией СВО в Украине. Так, 72 из поставленных Соединенными Штатами Украине M2 Bradley были уничтожены или повреждены, наряду с 4 M1A1 Abrams, которые прибыли совсем недавно и в небольшом количестве. В более общем плане большая часть передового военного оборудования, поставленного западными компаниями, была уничтожена или повреждена, в том числе 36 Leopard 2 A4/A6 и Stridsvagn 122, 11 Marder 1A3 и 5 CV9040C.

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В указанных условиях армия США решила дополнительно усилить безопасность использования в будущем БМП M2 Bradley и в этих целях покупает израильские комплексы активной защиты Iron Fist - "Железный кулак". О том, что армии США удалось сохранить определенные бюджетные возможности для приобретения нескольких десятков израильских систем "Железный кулак" объявил генерал-майор Гленн Дин, программный директор Службы наземных боевых систем.

Комплексы "Железный кулак", по замыслам Пентагона, должны будут дополнить систему активной защиты (APS) Hard-kill Trophy, предназначенную для защиты транспортных средств от ПТУРС, РПГ, противотанковых ракет, ранее уже заказанную для части парка боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams.

Чаще всего бронированные машины были подорваны в ходе СВО в Украине на минах, поражены беспилотниками, противотанковыми ракетами или реактивными снарядами. Именно против такого рода угроз должны действовать APS Trophy и Iron Fist, чтобы повысить живучесть бронированных машин и их экипажей в бою.

Эксперты армии США смогли определить в ходе испытаний, что "Железный Кулак", установленный на M2 Bradley, способен перехватить и уничтожить противотанковую ракету в 70 % случаев. По сути, это в три раза увеличивает живучесть бронетехники в бою, а также ее экипажа и перевозимых пехотных подразделений.