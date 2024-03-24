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vizir47
Afrique Asie: Стратегия Парижа в Сахеле и на Ближнем Востоке вредит региону
Как подчеркивают журналисты, французские спецслужбы активизируют трансграничные вооруженные движения, чтобы разжечь межэтнические и религиозные разногласия и оправдать вооруженное вмешательство.

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На фоне произошедшего и осужденного многими странами террористического акта в «Крокус Сити Холле», к теме использования отдельными государствами вооруженных формирований в своих корыстных целях обратились многие СМИ. И в этом контексте весьма примечательной стала  публикация  изданием Afrique Asie статьи о причастности Франции к созданию антиправительственных группировок по одной и той же схеме что в Сахеле, что  на Ближнем Востоке.

В ней, в частности, отмечается, что Франция пытается всеми средствами сохранить влияние в своих бывших колониях в Африке, поддерживая вооруженные исламистские группировки в Ливии, Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

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Одновременно французские спецслужбы активизируют эти трансграничные движения, чтобы разжечь межэтнические и религиозные разногласия и оправдать вооруженное вмешательство. Эти воинствующие повстанческие организации служат оправданием контроля над этими территориями, где сосредоточены столь необходимые Западу природные ресурсы.

В Сахеле пористость границ позволяет французским спецслужбам действовать аналогичным образом, по своему усмотрению оснащая и финансируя эти вооруженные организации, боевой потенциал которых они используют для дестабилизации нескольких регионов мира. Цель Запада в данном случае - дать отпор российскому и китайскому влиянию на континенте.

В опубликованном материале напоминается, что многочисленные источники в средствах массовой информации и службах безопасности указывают на попадание  в руки вооруженных исламистских группировок современного оружия, поставляемого Соединенными Штатами и странами Европейского Союза Киеву, и которое используется ВСУ и украинскими наемниками для совершения актов против России.

Подчеркивается, что причастность Франции к распространению джихадистских группировок является секретом Полишинеля. В Нигере новый лидер Ниамея генерал Абдуррахман Тиани недавно заявил, что «Франция является спонсором протестующих в регионе Сахеля, нельзя тушить пожар бензином».

«За последние пятнадцать лет массовые убийства, совершенные сепаратистскими и реакционными организациями в Африке, стали самой животрепещущей повесткой дня на континенте», - соглашаются многие авторитетные источники в африканских СМИ. В частности, указывается, что военная операция, проведенная Францией в 2013 году под предлогом избавления Мали от инакомыслящих «положила начало джихадистским атакам в регионе Сахеля, которые продолжаются и по сей день». Французские солдаты вошли в главные города Мали, Конну, Тимбукту, Гао и Кидаль, не встретив практически никакого сопротивления. Сепаратистское движение, у истоков которого стоял Париж, активизировавшееся в районе Кидаль, подняло оружие против центральной власти Бамако после изгнания из этой страны французской армии в мае 2021 года по решению новых малийских лидеров.

В декабре 2023 года в Буркина-Фасо были пойманы четыре сотрудника французского главного управления безопасности, что подтвердило активное присутствие французских спецслужб в стране. Как указывается на сайте Weafrica24, они были арестованы в Уагадугу. Французское издание Jeune Afrique при этом подтвердило, что арестованные "являются сотрудниками Службы внешней разведки Франции (DGSE), обвиняемыми в шпионаже".

При этом указывается, что на Ближнем Востоке тактическая схема Запада аналогична.

#франция #терроризм #франция и сво #франция и террористы в африке
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