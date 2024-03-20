После ревизии старых складов, украинские военные стали активно использовать законсервированные ранее летательные аппараты Ту-141 и Ту-143, разработанные и принятые на вооружение с 1970-х годов.

В условиях сократившихся в последний период поставок западного оружия и боеприпасов Киеву, Украина, по сообщениям Forbes, ищет в своих запасниках оставшееся у нее еще со времен холодной войны.

Так, проводя ревизию старых складов, украинские военные, похоже, обнаружили партию законсервированных летательных аппаратов Ту-141 и Ту-143, разработанных и принятых на вооружение с 1970-х годов. Примечательно, что в данном случае речь не идет о миниатюрных дронах-квадрокоптерах, подключенных к ночному видению. А об использовании летательных средств с более примитивной технологией и длиной 14 метров и более пяти тонн весом. Как следует из фотографий, опубликованных в социальных сетях, это разведывательный самолет Ту-143 советского производства (модифицированный в ударный беспилотник), запущенный, в частности, Украиной, и сбитый в Брянской области России, где он пытался нанести удары по целям внутри России.

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Как отмечают военные эксперты, Ту-141 и Ту-143 действительно задумывались и производились как разведывательные беспилотники, способные летать на большие расстояния (более тысячи километров) по заранее запрограммированной схеме, прежде чем совершить мягкую посадку благодаря парашютной системе. Но если к нему добавить боеголовку, то можно легко превратить его в разрушительную крылатую ракету.

Ту-141, который впервые поднялся в воздух в 1974 году, был, в частности, построен на заводе в Харькове, на северо-востоке Украины, и некоторые из них, очевидно, все еще хранились там. Они, очевидно, были законсервированы с начала военных действий в Донбассе еще в 2014 году.

Также Украина, как сообщается, использует старые советские зенитные ракеты для ведения контрнаступления с помощью беспилотников, сбрасывает с использованием таких БПЛА противотанковые мины по российским позициями.

Как сообщают СМИ, в 2022 году несколько Ту-141 и Ту-143 также использовались в миссиях-камикадзе (в частности, один из них по ошибке разбился в Хорватии в марте того же года). Некоторые из них были сбиты в июле 2022 года российскими ПВО над Курской областью.

По оценкам военных экспертов, предполагалось, что законсервированные запасы будут исчерпаны к началу 2023 года, но это оказалось ошибкой. Из-за нехватки боеприпасов Украина сменила тактику, усилив удары с дальних дистанций по России с использованием еще остающегося у нее арсенала законсервированной ранее авиатехники и ракет.