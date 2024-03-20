Во Франции принято решение о производстве газа трития, необходимого для оружия ядерного сдерживания страны, на гражданской АЭС Сиво.

Согласно сообщениям французских СМИ, Министерство Вооруженных сил (МВС) Франции и национальная энергетическая компания Electricite de France (EDF) заключили соглашение о производстве газа трития, необходимого для оружия ядерного сдерживания страны на гражданской АЭС. В этих целях МВС и EDF намерены тесно сотрудничать с целью использования мощности двух ядерных реакторов на АЭС Сиво, расположенной на берегу реки Вьенна на территории коммуны Сиво во Франции.

Объявление о таком сотрудничестве, представленное как долгосрочный проект, последовало за визитом 18 марта с.г. министра обороны Себастьяна Лекорну на АЭС в Сиво.

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Радиоактивный изотоп водорода тритий - это газ, который трудно сохранить, поскольку каждые двенадцать лет он распадается в два раза, а через столетие полностью исчезает. Но тритий – важный элемент термоядерной бомбы. Следовательно, необходимо иметь тритий в достаточном количестве, чтобы гарантировать устойчивость ядерного потенциала.

В 1960-х годах Управление военного применения комиссариата по атомной энергии и возобновляемым источникам энергии (DAM/CEA) Франции построило два специальных реактора, получивших названия Célestin I и Célestin II. Они были предназначены для облучения лития с целью получения трития. Таким образом специализированное производственное подразделение по производству трития в Маркуле было введено в эксплуатацию в 1967 году. Как напоминает Министерство вооруженных сил Франции, эти объекты функционировали до 2009 года, после чего они были выведены из эксплуатации. С 1990-х годов были начаты работы по их замене. И одним из направлений стало недавнее решение по использованию гражданских ядерных реакторов – в данном случае реакторов EDF – для облучения лития с целью последующего производства трития с помощью средств DAM.

Таким образом выбор пал на АЭС Сиво, где планируется организовать во Франции облучение лития для нужд ядерного сдерживания этой страны.

"Реакторы электростанции будут продолжать вырабатывать электроэнергию в обычном режиме [ ... ], и это останется их основным видом деятельности. Кроме того, мощности активной зоны этих реакторов, новейших в национальном парке, будут использоваться для облучения в них соединений, содержащих литий. Эти материалы будут погружены в реактор в течение рабочего цикла электростанции, а после облучения они будут выгружены в конце цикла, а затем транспортированы на объекты CEA и, таким образом, возвращены обороне», - объясняет Министерство вооруженных сил.

Как указывают французские эксперты, это решение имеет несколько преимуществ. Во-первых, это ничего не меняет в основной задаче атомной электростанции в Сиво, поскольку облучение литием будет происходить в обычном режиме ее работы. Во-вторых, это позволяет получать тритий по «разумной цене» и избежать больших инвестиций, которые потребовались бы при строительстве преемников реакторов Célestin I и II.

Ввод АЭС в Сиво в такой режим эксплуатации запланирован не сразу, предупредил на брифинге для прессы Этьен Дютей, директор отдела ядерного производства EDF. "Подача материала для облучения в активную зону реактора приведет к очень незначительному изменению рабочих параметров реактора, и необходимо будет провести оценку безопасности, как и в случае любой другой модификации", - предупредил он. Чтобы провести первые испытания в 2025 году, EDF подаст заявку на внесение изменений в течение этого года в ASN (отраслевой орган по ядерной безопасности).