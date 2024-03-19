12 французских генералов в открытом обращении заявили о своем полном несогласии с позицией президента Франции о военной конфронтации с Россией.

В то время как Макрон только что повторил чешской прессе свое намерение направить войска НАТО для прямой конфронтации с Россией, французские генералы и видные деятели Пятой республики, собравшиеся в “объединенном аналитическом центре”, выступают против такой политики.

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Как сообщают французские СМИ, 12 генералов открыто заявили о своем полном несогласии с позицией президента Франции. Под заголовком «Тревога: генералы восстают против войны Макрона в Украине» на сайте Place d'Armes опубликован призыв группы генералов к прекращению огня в Украине. В нем подчеркивается несогласие с воинственными призывами президента Франции в последние дни, особо делается акцент на том, что экстремистская позиция Макрона разрушает армию, ставит мир на грань третьей мировой войны.

Как указывается в обращении французских генералов, «война в Украине уже является абсолютной катастрофой. (...) Будущие разрушения могут экспоненциально увеличиться по мере того, как ядерные державы приближаются к открытой войне. Сегодня лишь несколько робких голосов осмеливаются говорить о мире. ( ... ) Мы, французы, мы, европейцы, должны добиваться согласия обеих сторон на немедленное объявление прекращения огня. Чтобы добиться этого, необходимо, чтобы участники переговоров, уполномоченные ООН, представили совместный план того, как это будет сделано». Одновременно генералы напоминают, что российский президент Путин во время интервью Карлсону Такеру 8 февраля трижды указал на готовность России к таким переговорам.

Указанное обращение 12 генералов активно обсуждается во французском обществе. Опросы уже показали, что французы подавляющим большинством голосов выступают за помощь не Украине, а собственной армии, чтобы Франция укрепила свою безопасность. При этом подчеркивается, что указанное открытое письмо генералов обращено к президенту страны, который должен либо уйти в отставку, либо быть «изгнанным» из Республики парламентом – но для этого необходимы 3/5 голосов парламента. Только тогда ситуация успокоит французов.

В публикуемых комментариях выражается удивление, как может такой президент командовать генералами, когда он никогда не надевал униформу и даже ни разу не участвовал в парадах. Не говоря уже о том, чтобы научиться стрелять хотя бы по одной цели... С другой стороны, подчеркивается, что Макрон единственный во Франции, кто может, в соответствии со своей вполне законной властью, в пылу «внезапного увлечения», или «капризной, а иногда и неразумной идеи или желания», без каких-либо оснований развязать ядерную войну…