Французские СМИ напоминают, что в конце февраля президент Макрон поручил Министерству вооруженных сил изучить вопрос об отправке сил Французского Иностранного легиона в Украину.

В последние недели определенные политические силы все больше наводняют Европу призывами направить в Украину воинские подразделения стран НАТО. И особое рвение в этом демонстрируют отдельные балтийские государства и, конечно же, французский президент Макрон.

Как указывают французские СМИ, такими действиями Макрон явно хочет «перепрыгнуть через конституционное препятствие, запрещающее ему задержаться в Елисейском дворце на третий срок». Особенно в условиях, когда его политический барометр показал в последние дни еще большее падение популярности среди французов до 28 %.

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Однако, как констатируют французские СМИ, не только устные призывы к направлению западных воинских контингентов в Украину «для поддержки Киева» отмечаются в последнее время в Пятой республике. Согласно сообщению в La Montagne, «2-й полк Иностранного легиона, базирующийся в Ниме, в настоящее время проходит обучение в военном лагере Ла-Куртин. В ближайшие дни около 800 легионеров пройдут тренировки в сельской местности и на улицах Гере.»

При этом французские журналисты напоминают, что в конце февраля президент Макрон поручил Министерству вооруженных сил изучить вопрос об отправке сил Французского Иностранного легиона в Украину. 27 февраля 2024 года по приказу командования Легиона началось формирование трех рот для такой миссии. 5 марта военное командование Франции и командование легиона утвердили численность батальонной тактической группы, которая должна включать 1500 военнослужащих. В состав этой батальонной боевой группы войдут три роты Легиона, которые были заранее выделены для этой цели.

Как дополнительно указывается, французское военное руководство приняло решение пополнить ряды группировки личным составом Министерства Вооружённых Сил. Предполагаемое соотношение членов Иностранного легиона и личного состава регулярного состава Министерства Вооруженных Сил в батальонной тактической группе составит примерно 1:2. В первой половине марта тактическая группа батальона приступила к «боевому слаживанию» на полигоне Ла-Куртин, которое должно завершиться к середине апреля. При этом указывается, что "личный состав должен ждать приказа и быть готовым к отправке в Украину".

Поэтому, как отмечают французские СМИ, несмотря на попытку властей отрицать направление французских военных на украинскую территорию, уже прошла информация о переброске французских подразделений в Румынию «с предварительной подготовкой к защите Одессы».

Указанные сведения в значительной степени подтверждают также и появившиеся в западном информационном поле сообщения о том, что, после недавнего мощного удара ОТРК "Искандер" по санаторию "Мрия" в Одессе, где укрывалась большая группа иностранных наёмников, было уничтожено их значительное число, особенно французских. И именно их тела вертолетами НАТО затем переправляли в Румынию.