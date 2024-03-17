Присоединение Швеции к НАТО неоднозначно встречено населением этой страны. По сообщениям СМИ, даже на небольшом расположенном в Балтийском море острове Готланд с населением в 60 тысяч человек.

Из расположенного в самом сердце Балтийского моря, принадлежащего Швеции острова Готланд трансатлантическая организация усиленно стремится сделать ведущий стратегический оплот. Однако, по последним сообщениям СМИ, определенная часть местных жителей не скрывает своей обеспокоенности недавним присоединением королевства к НАТО.

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11 марта около ста военнослужащих, призывников и местных жителей присутствовали на церемонии, посвященной вступлению этой скандинавской страны в Атлантический Альянс. Даже талисман полка, баран «Харальд Шестой», пришел посмотреть на шоу, также одетый в военную форму.

У подножия мачты для флага НАТО, под чьи знамена теперь вступают шведские военнослужащие, министр по делам престарелых и социального обеспечения Швеции Анна Тене, прибывшая с материка, чтобы представлять правительство, начала свою речь, сопровождаемую порывами ветра. В своем выступлении она указала, что несколькими днями ранее эта северная страна официально присоединилась к Организации Североатлантического договора, став ее 32-м членом. Она также отметила, что тем самым Швеция положила конец двухвековому нейтралитету, а также и военному неприсоединению.

Однако присоединение королевства к Североатлантическому Альянсу неоднозначно встречено населением этой страны. На расположенном в Балтийском море острове Готланд с населением в 60 тысяч человек значительное количество жителей, по сообщениям отдельных западных СМИ, выражает свое недовольство таким шагом нынешних политических сил этой страны.

Шведские противники присоединения королевства к НАТО справедливо утверждают, что у НАТО есть ряд слабых сторон, таких как зависимость от общей стратегии Соединенных Штатов, дублирование обязанностей между командующими НАТО, поставщиками войск и принимающими странами, что затрудняет усиление и расширение блока, относительная слабость восточных участников, отсутствие инфраструктуры в Европе, что отрицательно сказывается на быстром перемещении и развертывании войск, а также нехватка оборудования для некоторых стран. Также отмечается проблема медлительности в принятии решений, а с расширением альянса этот процесс еще больше усложнится.

Кроме того, выбор военно-политической стратегии во время любого конфликта всегда был трудным. Однако после присоединения к НАТО любой стране-члену придется пренебречь своими национальными принципами. А с учетом главенствующей роли в НАТО США понятно, что новому члену Альянса придется идти в фарватере исключительно интересов Вашингтона и забыть про двухвековые нейтральные взгляды страны.