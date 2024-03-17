Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Еврокомиссия выделила значительные средства для развития военно-промышленного комплекса
Еврокомиссия объявила о выделении полумиллиарда евро на ASAP - поддержку производства боеприпасов для ускорения их поставки Украине и помощи странам-членам ЕС в пополнении их арсеналов.

реклама

Европейская комиссия объявила 15 марта о выделении полумиллиарда евро на  ASAP - поддержку производства боеприпасов для ускорения их поставки Украине и помощи странам-членам ЕС для пополнения ими своих арсеналов.  В этих целях ЕК выберет около тридцати промышленных проектов, которые получат финансовую поддержку в целях «производства как можно больше боеприпасов».

Ожидается, что между подачей заявки на участие в проекте и отбором 31 предложения пройдет менее пяти месяцев, которые позволят распределить выделенные Еврокомиссией 513 миллионов евро, говорится в пресс-релизе ЕК.

реклама

В сочетании с привлечением акционерного капитала, эта инициатива объединит более 1,5 миллиарда евро вокруг одной основной задачи: «достичь годовой производственной мощности в 2 миллиона снарядов к концу 2025 года».

«Это первый раз, когда мы используем бюджет ЕС для поддержки оборонно-промышленного производственного потенциала. Беспрецедентный. Сигнал, который мы посылаем, ясен: Европа готова производить больше, быстрее и совместно» - заявил по этому вопросу Тьерри Бретон, комиссар по внутреннему рынку и автор многомесячного марафона среди всей европейской индустрии боеприпасов.

«ASAP фокусируется на порохах и взрывчатых веществах, которые являются узкими местами в производстве снарядов, и посвятит этому около трех четвертей программы», - напоминает Европейская комиссия.

Coup de pouce européen pour l’industrie française de l’armement – FOB

Как особо подчеркивают французские аналитики, значительные средства на две заявки, посвященные порохам и взрывчатым веществам, прямо или косвенно предназначены для французского военно-промышленного комплекса.

Так, французская компания EURENCO - европейский лидер в области энергетических материалов, получит поддержку в размере почти 73 миллионов евро, чтобы продолжить преобразования, начатые в прошлом году. Почти 29 миллионов евро будут потрачены на увеличение производства пороха на заводах в Сорге на юге Франции и Карлскога в Швеции. Французские и шведские мощности будут усилены за счет 47 миллионов евро, выделенных на развитие сегмента взрывчатых веществ.

Только проект «ROLLO», поддерживаемый, в частности, Nexter Munitions и Simmel Difesa, двумя дочерними компаниями подразделения боеприпасов KNDS, получит гранты на сумму более 41 миллиона евро. Компания Nobel Sport, специализирующаяся на производстве порохов для боеприпасов малого калибра, получит помощь в размере почти 6,2 миллиона евро. Ожидается, что в совокупности все проекты ASAP позволят отрасли ежегодно производить более 10 000 тонн пороха и более 4300 тонн взрывчатых веществ.

Что касается трех других сегментов, поддерживаемых ASAP, - ракет, снарядов и средств тестирования, - то первый также принесет значительную пользу французскому ВПК. Roxel France, эксперт в области двигательных установок для ракет, получит поддержку в размере 10 миллионов евро. Аналогичный пакет будет предоставлен бельгийскому филиалу французской компании Thales, в частности специализирующейся на производство 70-мм ракет.

Ожидается, что эти соглашения о финансировании будут подписаны в течение мая, уточняет Европейская комиссия.

#франция #еврокомиссия #asap #поддержка производства боеприпасов в европе #развитие впк франции
+
Написать комментарий (0)
Шольц: Европа будет использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
7
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
6
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
2
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
2
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
1
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
2
Ветераны AAA запускают Emptyvessel, новую студию, ориентированную на иммерсивные шутеры
1
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
9
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
4
Германия столкнулась с кризисом на рынке недвижимости
+
В преддверии анонса появилось описание электромобиля Mini Aceman мощностью до 215 л.с.
2
Microsoft сообщила, что обновит бесплатную версию Copilot с помощью GPT-4 Turbo
+
Аналитическая фирма из США считает, что к 2025 году биткоин превысит отметку в 210 000 долларов
6
Обладатели UnionPay на смартфонах Huawei не могут совершить оплату в России
2
Биткойн устремился вниз, а Киты пытаются встряхнуть рынок, скупая ВТС у слабых инвесторов
2
Президент Латвии заявил, что Россия должна быть повержена и разрушена
73
На киберспортивном турнире PGL CS2 Major 2024 будет использоваться Ryzen 7 7800X3D и RTX 4080
5

Популярные статьи

5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
14
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
3
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
2
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
23
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
42
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
57
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
16
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
11
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Как включить режим разработчика на Android и iPhone
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
05:22
пиндосы ещё осенью 2023г свалили с украины,повесив её на европу.У украины одни провалы и пиндосы подальше решили держаться от этих историй,перед своими выборами.
The Washington Post: Киеву придётся сбивать одну из пяти российских ракет в целях экономии
Робин Гудеичь
05:04
АМД с камни с X3D выпустили как раз за тем что бы сделать зависимость от ОЗУ минимальной, твоя Ох история про разный разгон памяти уже давно пережевана, настолько что даже интел кратно увеличили объём...
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
АГУРЧИХА
04:55
отличная память с иксмпи профилем ауе, стоит 2 плашки такой по 32г, в общем 64г, покупал за 20т.р. всё летает на нереальных скоростях. на голову выше всяких фьюри кингстон итд. дизайн просто бомба в б...
Память Team Group T-CREATE EXPERT DDR5 получила награду 2024 German iF Design Award
Евгений Хрипков
04:38
+- производительность уровня rtx 4070
Sony готовит к выпуску PlayStation 5 Pro
Jamol Kenjayev
04:13
Для начинающих пользователей настольного пк i5 Gen 12 и rtx 2060 супер с 16гб опер памяти достаточно для fullhd в играх или что. Стоит ли собрать такой комп ссд м2 от Самсунг на 500 гб и хдд на 1 тб к...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Виталий Сетров
03:10
"Lunux" - серьезно?
В E-ядрах процессоров Intel нашли уязвимость — ее исправление снизит производительность на 10%
Борис Дайтер
02:10
Главное - это мастерство программиста, разработчика схемотехники, технолога и интегратора мультисустем. А пилот в современном самолете малоэффективный груз.
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
Enforsen Bsv
02:09
... Сранных 300мил в сша не будут видеть тикток ... делов то ))) Зато остальные 8 миллиардов населения Земли буду продолжать смотреть ...
TikTok не продадут, несмотря на угрозы блокировки в США
REY_B_
02:05
Рейдерство на уровне Палаты Представителей? - Китаю продавать TikTok не выгодно, потому что он тогда получит конкурента. Который может убить вообще весь TikTok. А так хоть некоторая политическая выгод...
TikTok не продадут, несмотря на угрозы блокировки в США
REY_B_
01:59
В этом и вся фишка! - Какой крупный финансист не обманывает клиентов и не спонсирует демократов???
Главе потерпевшей крах криптобиржи FTX Бэнкману-Фриду грозит до 40-50 лет тюрьмы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем