Еврокомиссия объявила о выделении полумиллиарда евро на ASAP - поддержку производства боеприпасов для ускорения их поставки Украине и помощи странам-членам ЕС в пополнении их арсеналов.

Европейская комиссия объявила 15 марта о выделении полумиллиарда евро на ASAP - поддержку производства боеприпасов для ускорения их поставки Украине и помощи странам-членам ЕС для пополнения ими своих арсеналов. В этих целях ЕК выберет около тридцати промышленных проектов, которые получат финансовую поддержку в целях «производства как можно больше боеприпасов».

Ожидается, что между подачей заявки на участие в проекте и отбором 31 предложения пройдет менее пяти месяцев, которые позволят распределить выделенные Еврокомиссией 513 миллионов евро, говорится в пресс-релизе ЕК.

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В сочетании с привлечением акционерного капитала, эта инициатива объединит более 1,5 миллиарда евро вокруг одной основной задачи: «достичь годовой производственной мощности в 2 миллиона снарядов к концу 2025 года».

«Это первый раз, когда мы используем бюджет ЕС для поддержки оборонно-промышленного производственного потенциала. Беспрецедентный. Сигнал, который мы посылаем, ясен: Европа готова производить больше, быстрее и совместно» - заявил по этому вопросу Тьерри Бретон, комиссар по внутреннему рынку и автор многомесячного марафона среди всей европейской индустрии боеприпасов.

«ASAP фокусируется на порохах и взрывчатых веществах, которые являются узкими местами в производстве снарядов, и посвятит этому около трех четвертей программы», - напоминает Европейская комиссия.

Как особо подчеркивают французские аналитики, значительные средства на две заявки, посвященные порохам и взрывчатым веществам, прямо или косвенно предназначены для французского военно-промышленного комплекса.

Так, французская компания EURENCO - европейский лидер в области энергетических материалов, получит поддержку в размере почти 73 миллионов евро, чтобы продолжить преобразования, начатые в прошлом году. Почти 29 миллионов евро будут потрачены на увеличение производства пороха на заводах в Сорге на юге Франции и Карлскога в Швеции. Французские и шведские мощности будут усилены за счет 47 миллионов евро, выделенных на развитие сегмента взрывчатых веществ.

Только проект «ROLLO», поддерживаемый, в частности, Nexter Munitions и Simmel Difesa, двумя дочерними компаниями подразделения боеприпасов KNDS, получит гранты на сумму более 41 миллиона евро. Компания Nobel Sport, специализирующаяся на производстве порохов для боеприпасов малого калибра, получит помощь в размере почти 6,2 миллиона евро. Ожидается, что в совокупности все проекты ASAP позволят отрасли ежегодно производить более 10 000 тонн пороха и более 4300 тонн взрывчатых веществ.

Что касается трех других сегментов, поддерживаемых ASAP, - ракет, снарядов и средств тестирования, - то первый также принесет значительную пользу французскому ВПК. Roxel France, эксперт в области двигательных установок для ракет, получит поддержку в размере 10 миллионов евро. Аналогичный пакет будет предоставлен бельгийскому филиалу французской компании Thales, в частности специализирующейся на производство 70-мм ракет.

Ожидается, что эти соглашения о финансировании будут подписаны в течение мая, уточняет Европейская комиссия.