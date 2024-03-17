Согласно опубликованным ICAN и PAX данным, ядерное оружие это не только угроза выживанию человечества, но и многомиллиардный доход от торговли, поддерживаемой рядом крупнейших инвесторов в США.

Согласно новым данным, опубликованным Международной кампанией за отмену ядерного оружия (ICAN) и Международной организацией по запрещению ядерного оружия (PAX - крупнейшая пацифистская организация в Нидерландах), ядерное оружие представляет собой не только угрозу выживанию человечества, но и многомиллиардный доход от торговли, поддерживаемой рядом крупнейших инвесторов в Соединенных Штатах.

Согласно указанным сведениям, третий год подряд число инвесторов-производителей ядерного оружия во всем мире сокращается, но общая сумма инвестиций в эти компании растет, во многом благодаря некоторым из крупнейших инвестиционных банков и фондов в Соединенных Штатах.

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По состоянию на 2023 год все десять крупнейших держателей акций и облигаций компаний, производящих ядерное оружие, являются американскими. Это компании: Vanguard, Capital Group, State Street, BlackRock, Wellington Management, Fidelity Investments, Newport Group, Geode Capital Holdings, Bank of America и Morgan Stanley. По состоянию на 2023 год они вложили 327 миллиардов долларов в компании, производящие ядерное оружие, что на 18 миллиардов долларов больше, чем в предыдущем году. Эти компании также извлекают выгоду из огромных государственных контрактов на разработку и модернизацию ядерного оружия.

«Все государства, обладающие ядерным оружием, в настоящее время модернизируют свои системы ядерного оружия», - говорится в ежегодном отчете PAX и ICAN. В 2022 году девять государств, обладающих ядерным оружием, вместе потратили на свои арсеналы ядерного оружия 82,9 миллиарда долларов, что на 2,5 миллиарда долларов больше, чем в предыдущем году, при этом Соединенные Штаты потратили больше, чем все другие ядерные державы вместе взятые.

Американские оружейные компании являются одними из основных бенефициаров контрактов на ядерное оружие. Согласно отчету PAX и ICAN, Northrop Grumman и General Dynamics являются "крупнейшими спекулянтами ядерным оружием". В совокупности эти два американских производителя оружия имеют незавершенные контракты, связанные с ядерным оружием, на общую потенциальную сумму не менее 44,9 миллиарда долларов.

Огромные государственные контракты на ядерное оружие, наряду с контрактами на обычные вооружения, помогли сделать из производителей ядерного оружия привлекательные инвестиции для инвестиционных банков и фондов США. «В общей сложности 287 финансовых учреждений были идентифицированы как имеющие существенные финансовые или инвестиционные отношения с 24 компаниями, участвующими в производстве ядерного оружия», - говорится в отчете. 477 миллиардов долларов было размещено в виде облигаций и акций, а 343 миллиарда долларов было предоставлено в виде займов».

В отчете отмечается, что, хотя общая сумма инвестиций в ядерное оружие увеличилась, количество инвесторов сократилось. ICAN и PAX предполагают, что такая концентрация может быть результатом запрета на разработку ядерного оружия для сторон, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия (TPNW).

Как отмечают ICAN и PAX, для компаний, которые производят ключевые компоненты, необходимые для поддержания и расширения ядерных арсеналов стран, доступ к частному финансированию имеет решающее значение. Таким образом, банки, пенсионные фонды, управляющие активами и другие финансисты, которые продолжают инвестировать в эти компании или предоставлять им кредиты, позволяют производить бесчеловечное и неизбирательное оружие. Отказавшись от своих деловых отношений с этими компаниями, финансовые учреждения могут сократить объем капитала, доступного для деятельности, связанной с ядерным оружием, и тем самым способствовать достижению целей TPNW.

Сьюзи Снайдер, исполнительный директор проекта “Don’t Bank on the Bomb”, рассказала, что даже американские банки, такие как PNC Bank из Питтсбурга, сталкиваются с давлением акционеров, требующих отказаться от ядерного оружия, поскольку они все больше обеспокоены инвестициями в ядерное оружие.