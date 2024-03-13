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vizir47
МО Франции указывает на явные преимущества российских войск перед украинскими и французскими
Французские СМИ, опираясь на отдельные конфиденциальные материалы Министерства обороны, дают весьма объективную оценку развитию СВО и состоянию украинской, российской и французской армий.

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Происходящие в Украине события и реакция на них президента Макрона, особенно его призыв направить «на помощь Киеву» воинские контингенты из Европы, находятся в центре внимания СМИ Франции. Абсолютное большинство французских оценок поведения в этой ситуации Эмманюэля Макрона носит откровенный критический характер. 

Так, весьма популярный во Франции генерал Кусту прямо заявляет: «Враг не Россия, враг - Макрон». Другой весьма известный французский военачальник – генерал Доминик Делаварде, служивший командиром различных элитных пехотных подразделений во французском иностранном легионе и в горных войсках, выполнявший задания высокого уровня, связанные с разведкой, дает разгромную оценку  способности французской армии выдержать военное противостояние с Россией. Тем самым большинство реально мыслящих французских аналитиков сходятся во мнении: война слишком серьезное дело, чтобы доверить ее Макрону.

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И в этом контексте заметный интерес вызывает публикация французского издания Marianne с критикой безумной идеи Эммануэля Макрона отправить французские войска на Украину. Журнал ссылается на несколько конфиденциальных отчетов Министерства обороны по этому поводу, объективно оценивающих качество и вооружение российской, украинской и французской армий.  

В частности, согласно цитируемым изданием оценкам французского военного ведомства, сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения невозможность военной победы Киева, несмотря на его подзуживание Западом и направление туда огромного количества вооружения и снарядов. Как подчеркивает издание, бросаемые Киевом в бой бригады ВФУ были в основном административно сформированы, их обучение длилось не более трех недель. Нехватка кадров и значительное количество великовозрастных солдат в рядах сегодняшних украинских формирований, которые объективно не могут преодолеть неприступные линии российских укреплений,  делают невозможным даже надеяться на их побуду.

Российская армия сегодня является «тактико-техническим эталоном для любой западной армии», заключает Marianne. Мало того, что у Москвы есть тяжелая инженерная техника, которая позволила ей построить оборонительные сооружения (и «почти полное отсутствие такой техники на украинской стороне и невозможность ее быстрой доставки с Запада»), но еще - это прекрасно обустроенный 1200-километровый участок фронта, так называемая линия генерала Сергея Суровикина.

«Зеленскому, с учетом значительных потерь в боях, требуется 35 000 новобранцев в месяц, но он не набирает и половины, в то время как Путин ежемесячно набирает 30 000 добровольцев», - констатирует издание и добавляет, что Киев теряет каждый год не менее 400 000 украинских солдат.

Несмотря на то, что к поезду, который ежедневно курсирует между Польшей и Киевом, прицеплены два американских вагона, предположительно используемых ЦРУ, западный лагерь признает присутствие спецназа на Украине только наполовину. «Помимо американцев, которые разрешили газете "Нью-Йорк Таймс" посетить лагерь ЦРУ, есть немало британцев», - говорит изданию один из военных, который не отрицает присутствия французского спецназа, в частности боевых пловцов …

Авторы опубликованного в Marianne материала весьма объективно и высоко оценивают не только действия российских военнослужащих в ходе СВО, но и российские образцы оружия, превосходящие западные.

В этих условиях делается несколько выводов. В частности, что Макрону было бы неплохо выслушать офицеров своего штаба, прежде чем приступать к озвучиванию абсурдных планов.

А один из беседовавших с изданием высокопоставленных французских чиновников прямо сказал: «Перед лицом русских мы - армия мажореток».

#сво #российская армия #украинская армия #критика макрона #французская армия #французские оценки сво
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