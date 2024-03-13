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vizir47
Вооруженные силы Германии стареют и сокращаются
В представленном парламенту Германии докладе комиссара по делам вооруженных сил говорится, что вооруженные силы страны сталкиваются со значительными кадровыми проблемами, а старания военных изо всех сил привлечь новых рекрутов малоэффективны.

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В докладе, представленном парламенту Германии 12 марта, говорится, что вооруженные силы Германии сталкиваются со значительными кадровыми проблемами, поскольку ряды стареют, а старания военных изо всех сил привлечь новых рекрутов малоэффективны.

Official report warns Germany’s military is aging and shrinking

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По словам Евы Хегль, комиссара Германии по делам вооруженных сил, несмотря на объявление канцлером Олафом Шольцем в 2022 году о новых крупных инвестициях в оборону, военные продолжают бороться с нехваткой оборудования и проблемами инфраструктуры. “Вооруженные силы продолжают стареть и сокращаться”, - написала Хегль в своем ежегодном докладе за 2023 год, который был опубликован в Берлине 12 марта. Согласно отчету, в нескольких немецких воинских частях имеются огромные “кадровые вакансии”.

Хегль также отмечает, что нехватка оборудования включает в себя все, от тяжелой техники до запасных частей, и что эти недостатки усугубились по мере того, как Германия отправила оружие со своих складов в Украину.

Как известно, канцлер Шольц объявил о выделении специального фонда в размере 100 миллиардов евро на переоснащение вооруженных сил в своей речи сразу после того, как Россия начала СВО в Украине в феврале 2022 года. Шольц тогда назвал этот этап поворотным моментом (“Zeitenwende”) и пообещал, что Германия восстановит свои вооруженные силы.

Однако в докладе Хегль утверждается, что реальные изменения происходят медленно. Комиссар Германии по делам вооруженных сил Хегль написала, что за прошедший год “был выбран важный курс во многих областях, но вооруженные силы Германии еще не достигли своей цели”.   Хегль указала, что некоторые объекты находятся в ужасном состоянии, а состояние баз и жилья для солдат в некоторых местах остается “позорным”. “Я получаю письма от родителей, чьи дети только начали службу – в казармах с полуразрушенными комнатами, заплесневелыми душевыми и засоренными туалетами”, - сказала она.

Работа комиссара Германии по делам вооруженных сил заключается в том, чтобы помогать парламенту в выполнении его обязанностей по надзору за военными, а также выступать в качестве защитника солдат.

#германия #доклад евы хегль #состояние вооруженных сил германии
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