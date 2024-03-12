Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Французские эксперты предлагают эффективные методы защиты домашней сети Wi-Fi
Столкнувшись с ростом числа кибератак, французские эксперты предлагают некоторые методы повышения безопасности домашней сети Wi-Fi.

реклама

В нашем постоянно меняющемся цифровом мире защита домашней сети Wi-Fi стала необходимостью для сохранения целостности личных данных. Столкнувшись с ростом числа кибератак, французские эксперты предлагают некоторые методы повышения безопасности домашней сети Wi-Fi, суть которых сводится к следующему.

Sécuriser son réseau Wi-Fi domestique : méthodes efficaces

реклама

Первым важным шагом является настройка учетных данных для доступа к  маршрутизатору. Это связано с тем, что учетные данные по умолчанию часто легко доступны в интернете, что облегчает задачу хакерам. Также необходимо убедиться, что пароль достаточно сложный и уникальный.

Как и любая электроника, маршрутизатор нуждается в регулярном обновлении, чтобы включить в него новейшие решения для обеспечения безопасности. Эти обновления часто исправляют уязвимости, которые могут быть использованы хакерами.

Рассмотрев эти важные моменты, можно углубиться в то, как дополнительно настроить сеть для повышения ее безопасности.

Это, безусловно, расширенная настройка: идентификаторы и видимость сети.

Можно сделать SSID (имя) сети Wi-Fi невидимым для устройств, которые ее еще не использовали. Это эффективная мера для предотвращения попыток вторжения.

Зетем, необходимо выбрать уникальный идентификатор, избегая использования легко угадываемой информации, такой как имя, адрес или номер телефона. Вместо этого необходимо выберать уникальный, не описательный идентификатор.

Теперь, когда уже рассмотрено, как сделать сеть менее заметной и более труднодоступной, следует перейти к методам защиты данных.

Шифрование данных и выбор правильной защиты.

Текущим стандартом шифрования является WPA3 (защищенный доступ по Wi-Fi 3). Он предлагает значительно улучшенную защиту по сравнению со своими предшественниками, включая знаменитый WPA2.

Использование VPN (виртуальной частной сети) может добавить дополнительный уровень безопасности. VPN создает безопасный туннель между устройством и интернетом, делая данные нечитаемыми для любого, кто попытается их перехватить.

После защиты данных не менее важно контролировать, кто имеет доступ к сети. Чтобы избежать предоставления мастер-пароля гостям, создание выделенной сети Wi-Fi является удобным решением. Это не только повышает безопасность основной сети, но и ограничивает гостевой доступ к устройствам, подключенным к ней.

Блокирование неизвестных устройств: в маршрутизаторе есть функция, позволяющая блокировать доступ к неизвестным устройствам. Регулярно проверяя список устройств, подключенных к сети, можно быстро обнаружить и заблокировать любое подозрительное вторжение.

 

#безопасность в интернете #защита домашней сети wi-fi
+
Написать комментарий (0)
7 способов оставаться анонимными в интернете
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
21
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
4
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
11
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
1
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
14
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
+
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1
Произошли утечки данных нового дизайна iPhone 16
+
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
Россия рассматривает возможность размещения атомной электростанции на Луне вместе с Китаем
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
27
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
14
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
5
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
8

Сейчас обсуждают

Шакро Старый
17:00
Вот видишь Zystax, ты свое писулькой признался, что ты особо одарённый, даже игру не можешь пройти. Я тебя поздравляю это начало деменции у тебя. Сходи к врачу, сдай анализы, проверься, чем раньше нач...
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
devchidable
16:48
Бедных туда не пустят.
В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
Акбашев Михаил
16:48
Опять урина стекает по лицу Зистакса. Лучшеб ты написал статью" Почему я, профурсетка Зистакс перестал беспокоиться о том, что засрал сайт своими никчёмными статьями-7 советов как меня обоссать" Вот т...
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
Мос Мос
16:46
Анал говнет убогие 🤡🤡🤡🤡
Три автора подали в суд на Nvidia за нарушение авторских прав
swr5
16:44
Да там даже игры пугающие страшным русским вторжением делают, возьмите хотя бы - Generation Zero. Испуганная нация, люди с больным сознанием.
SO: У каждой шведской семьи должен быть обширный запас консервов и еды на случай конфликта с РФ
seedkls
16:38
нифиговая такая темка. Каждый день на оверклокере статьи пилить и деньги получать. Надо бы тоже так. Может на 13600КФ подфармлю
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
Fetaminaza
16:35
на али аналоги с таким процессором стоят на 20000 дешевле чисто на дураков рассчитан пиар на разных сайтах
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
Apsheronsky tchai
16:29
Нолик принимает поздравления с очередной статьёй от благодарной публики:
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
Дмитрий Семёнов
16:24
Легенда, достойная называться легендой. Всё таки одна из лучших видеокарт, представленных Нвидией по приросту за поколение, так ещё и потреблением, как у прошлого
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti исполнилось 7 лет
Даниил Димитренко
16:17
Работая в кино и работая и с гелиосами, и айронглассами, и всеми FF/s35 кинокамерами отвечу всем сразу: Оптическая схема немецкая, стекло Красногорское, рехаус и корпус IronGlass украинский. Объектив ...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем