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vizir47
Терроризм в Африке вырос на 100 000% во время проведения США «борьбы с терроризмом»
Согласно исследованию, проведенному Африканским центром стратегических исследований, смертность от терроризма в Африке увеличилась более чем на 100 000 % во время борьбы с терроризмом, которую вел Вашингтон.

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Согласно новому исследованию, проведенному  Африканским центром стратегических исследований (ACSS), созданным и финансируемым Конгрессом США для изучения вопросов безопасности, касающихся Африки, смертность от терроризма в Африке увеличилась более чем на 100 000 % во время борьбы Соединенных Штатов с терроризмом, которую вел Вашингтон. Эти результаты противоречат заявлениям командования США по Африке (АФРИКОМ) о том, что оно якобы "противодействует террористическим угрозам на континенте и способствует безопасности и стабильности".

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Так, когда в 2002 и 2003 годах США еще только начинали предпринимать многолетние «усилия по оказанию помощи» в области безопасности на миллиарды долларов, обучению тысяч африканских военнослужащих, созданию десятков аванпостов, отправке своих собственных коммандос для выполнения широкого спектра задач, созданию резервных сил по всей Африке, Госдепартамент зарегистрировал девять террористических нападений, в результате которых в общей сложности погибло 23 человека. Однако, по данным ACSS, только в прошлом году смертность в результате воинствующего насилия в Африке увеличилась на 20 % с 19 412 в 2022 году до 23 322, достигнув рекордного уровня. Это почти удвоение числа смертей с 2021 года и скачок на 101 300 % с 2002-2003 годов.

На протяжении двух десятилетий усилия Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом в Африке были сосредоточены на таких основных направлениях, как Сомали и западноафриканский Сахель.

Силы специальных операций США были впервые отправлены в Сомали в 2002 году, за ними последовала военная помощь, консультанты и частные подрядчики. Более 20 лет спустя американские войска все еще проводят там антитеррористические операции, в основном против исламистской группировки боевиков "Аш-Шабааб" (запрещена в РФ). С этой целью Вашингтон выделил миллиарды долларов на помощь в борьбе с терроризмом, согласно докладу "Затраты на войну", опубликованному  в 2023 году Университетом Брауна. Американцы также нанесли более 280 авиаударов и рейдов коммандос и создали многочисленные вспомогательные силы для проведения незаметных военных операций. Тем не менее, по данным ACSS, в Сомали «число смертей увеличилось на 22 % в 2023 году, достигнув рекордного показателя в 7643 человека», что в три раза больше, нежели с 2020 года.

Выводы ACSS еще более ужасны для Сахеля. В 2002 и 2003 годах Государственный департамент зарегистрировал только девять террористических атак в Африке. Сегодня страны западноафриканского Сахеля страдают от террористических группировок, которые выросли, развивались, раскололись и восстановились. Под черными знаменами джихадистов мужчины на мотоциклах, в тюрбанах и вооруженные автоматами АК – 47, врываются в деревни, чтобы навязать свое строгое представление о шариате и терроризировать, нападать, убивать мирных жителей. Непрекращающиеся нападения этих джихадистов дестабилизировали Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

« Число погибших в Сахеле почти утроилось по сравнению с 2020 годом», - говорится в отчете ACSS. «Смертельные случаи в Сахеле составили 50 % всех смертей, связанных с воинствующим исламизмом, зарегистрированных на континенте в 2023 году».

По меньшей мере 15 офицеров, получивших помощь в области безопасности от Соединенных Штатов, были причастны   к 12 государственным переворотам в Западной Африке и большом Сахеле во время войны с терроризмом. В список входят офицеры из Буркина-Фасо (2014, 2015 и дважды в 2022 году), Чада (2021 г.), Гамбии (2014 г.), Гвинеи (2021 г.), Мали (2012, 2020 и 2021 г.), Мавритании (2008 г.) и Нигера (2023 г.).

Законодательство США обычно запрещает странам получать военную помощь в результате государственного переворота, но Соединенные Штаты продолжали оказывать помощь многим сахельским хунтам, подчеркивается в докладе ACSS .

#африка #африканский центр стратегических исследований #африком #сша и борьба с терроримом
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