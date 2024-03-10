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vizir47
Бывший воздушный лайнер Ангелы Меркель продан правительством Германии за миллион евро
Airbus A340-300 использовался для официальных полетов немецкого канцлера в течение нескольких лет. Сначала Ангелой Меркель, а затем ее преемником Олафом Шольцем.

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Как сообщают немецкие СМИ, Airbus A340-300 – воздушный лайнер, ранее использовавшейся Ангелой Меркель, продан правительством Германии за миллион евро.

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Объявление о его продаже было сделано правительством Германии еще в ноябре прошлого года. Этот самолет для официальных полетов немецкого канцлера в течение нескольких лет использовался Ангелой Меркель, а затем ее преемником Олафом Шольцем. Однако из-за высказывавшихся замечаний к  техническому состоянию лайнера и срока его эксплуатации, правительство Германии приняло решение о его продаже и замене на более современный тип лайнера.

Как уточняет немецкий еженедельник Der Spiegel, лайнер был продан авиакомпании Lufthansa за миллион евро. Построенный в 1999 году и эксплуатируемый с 2011 года немецким государством, самолет находился на хранении с лета 2023 года после технических проблем, из-за которых министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла вылететь в Океанию. 

Лайнер был приобретен правительством в начале 2010-х годов, после чего около десяти лет использовался авиакомпанией Lufthansa. После приобретения он прошел в свое время капитальную доработку, чтобы сделать его официальным самолетом со специальной компоновкой. С первоначальной вместимости в 300 пассажиров лайнер был переоборудован для возможности транспортировать до чуть более ста пассажиров с обустройством частного салона, офиса, конференц-зала, душевой, а также отсека бизнес-класса на 24 места. Он получил название "Меркель один" в честь канцлера Германии и имел 92 места в экономическом классе.

Продажа была организована через специальное агентство на закрытом аукционе. Компания Lufthansa Technik, являющаяся дочерней, выиграла аукцион с предложением в один миллион евро и планирует разобрать самолет и продать запасные части. Как указывают эксперты Lufthansa, двигатели лайнера “по-прежнему считаются высококачественными, даже несмотря на то, что самолет эксплуатируется уже около двадцати лет”.

В настоящее время правительство Германии использует самолеты Airbus A350.

#германия #лайнер ангелы меркель
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