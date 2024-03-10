Согласно недавно появившимся сообщениям китайских властей, там начато строительство четвертого авианосца.

Необходимость иметь авианосцы и их дополнительного строительства в ряде стран, имеющих развитые и значительные вооруженные силы, в последнее время активно обсуждается и, в ряде случаев, подвергается сомнению. В частности, такие сомнения регулярно возникают во французском военном экспертном сообществе, а также в Британии, особенно на фоне регулярно происходящих в последние годы проблем с техническим состоянием британского военного флота. В частности, после выявленных на днях неполадок с гребными винтами у британского авианосца «Королева Елизавета» и вынужденной отправки вместо него на военные маневры НАТО в Норвегию другого авианосца королевства «Принц Уэльский», который, однако, также вышел из строя накануне этих учений.

Однако подобные сомнения относительно целесообразности укрепления морской авианосной группы явно не возникают в таких странах, как Индия или Китай.

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Так, в настоящее время ВМС Индии располагают двумя авианосцами в конфигурации STOBAR, и планируют получить третий, спроектированный по образцу INS Vikrant - первого отечественного проекта.

Что касается военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК), то он в последние годы находится на стадии его значительного укрепления и совершенствования, в том числе и для возможности совершать дальние марш-броски.

Так, после восстановления под названием «Ляонин» бывшего авианосца «Варяг», приобретенного у Украины за 20 миллионов евро в 2000 году, Китай построил авианосец «Шаньдун». Однако эти два авианосца редко выходят за пределы Красного моря, оставаясь в досягаемости китайских прибрежных аэродромов. Как отмечают отдельные военные эксперты, это может происходить из-за того, что находящиеся на этих авианосцах истребители-бомбардировщики имеют ограниченные возможности по запасу как топлива, так и боеприпасов. Кроме того, они не могут использовать самолеты воздушного наблюдения, поскольку эта важная функция возложена на вертолеты.

Тем не менее, военно-морской авиационный потенциал Китая неуклонно растет быстрыми темпами. В июне 2022 года Китай спустил на воду свой третий авианосец «Фуцзянь», полностью спроектированный и изготовленный в Китае. Он взял за основу базовый вариант авианосца «Ляонин», дополнив его рядом модификаций, чтобы сделать этот корабль более эффективным. В частности, в отличие от двух предыдущих, он имеет систему CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested), то есть оснащен катапультами (более того, электромагнитными) и стопорными тросами, имеет длину 316 метров и ширину 76 метров, грузоподъемность 80 000 тонн, что делает его крупнейшим неамериканским военным кораблем. После завершения испытаний трех своих катапульт, он вскоре должен начать ходовые испытания.

Однако в Китае признают, что для НОАК трех авианосцев недостаточно, учитывая, что корабли этого типа тратят треть своего времени на техническое обслуживание, треть на обучение и лишь треть на эксплуатацию по назначению. Таким образом, как обосновали эксперты, цитируемые центральным китайским изданием Global Times, наличие трех авианосцев тем не менее «означает, что китайский военно-морской флот может иметь только один авианосец в любой момент времени». Кроме того, в настоящее время функционирует только авианосец «Шаньдун», а «Ляонин» только что вышел в море с масштабным макетом J-35 на своей летной палубе после того, как в течение года находился на техническом обслуживании.

Отсюда вполне понятно недавнее заявление политического комиссара НОАК Юань Хуажжи, указавшего 6 марта в кулуарах 2-й сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей о начале строительства четвертого китайского авианосца.

На днях китайская верфь Jiangnan Changxing, которая занималась строительством предыдущего китайского авианосца, опубликовала некоторую информацию относительно того, каким может стать следующий уже атомный авианосец ВМС Китая. Как отмечают западные военные эксперты, создается впечатление, что конструкция нового авианосца явно вдохновлена американским авианосцем «Джеральд Форд» и французским проектом авианосца нового поколения (PA NG).