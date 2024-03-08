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vizir47
Йемен требует получения разрешения для судов, следующих транзитом через Красное море
Представитель официальных властей Йемена заявил, что суда, желающие пройти транзитом через Красное море, должны будут в дальнейшем получать разрешение от управления по морским делам Йемена.

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С ноября Йемен, в знак солидарности с палестинским народом, преследует суда, связанные с Израилем, которые заходят в его воды, требуя прекратить кровопролитие израильских войск в Газе, в результате чего уже погибло не менее 30 000 палестинцев, в основном женщины и дети.

4 марта вооруженные силы Йемена опубликовали заявление, в котором заявили об ответственности за нападение на израильское судно в Красном море. "Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена провели операцию по ракетной атаке на израильский корабль "MSC SKY" в Аравийском море, стрельба была точной и прямой", - говорится в заявлении. В Йемене также отметили, что атака на "MSC SKY" произошла через несколько часов после того, как йеменские вооруженные силы провели «качественную операцию, в ходе которой ракетные войска и беспилотные военно-воздушные силы запустили ряд баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов по ряду объектов, вражеским американским военным кораблям в Красное море».

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В ответ на нападения Йемена Соединенные Штаты и Соединенное Королевство нанесли несколько авиаударов по целям в Йемене, в том числе по столице Сане.

Во второй половине февраля Йемен успешно атаковал британское грузовое судно Rubymar. Судно затонуло 3 марта после нескольких дней забора воды.

Касаясь возможности дальнейшего судоходства черех Красное море, 4 марта министр телекоммуникаций Йемена Мисфер Аль-Нумаир заявил, что суда, желающие пройти транзитом, должны будут в дальнейшем получать разрешение от управления по морским делам Йемена, прежде чем войти в территориальные воды страны.

"Мы готовы ответить на запросы о выдаче разрешений и подтверждаем, что это делается из соображений безопасности", - сказал Аль-Нумаир в эфире телеканала "Аль-Масира".

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Территориальные воды, требующие разрешения, включают Баб-эль-Мандабский пролив в устье Красного моря. Около 15 процентов мирового судоходства проходит через этот проход в Суэцкий канал и из него. 

По оценкам отдельных аналитиков, такое предварительное согласование на проход транспортных судов может в определенной степени способствовать разрешению судоходного коллапса в этом регионе мира. 

#йемен #йеменские хуситы #ситуация в красном море
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Атакованное хуситами британское судно затонуло у берегов Йемена
Перерезаны важнейшие кабели передачи данных в Красном море, сообщает телекоммуникационная компания
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