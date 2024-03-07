Во время посещения 7 марта с.г. президентом Молдовы Майи Санду Парижа, между двумя государствами было подписано «соглашение о сотрудничестве в области обороны».

В развитие подписанного между Францией и Молдовой в сентябре прошлого года соглашения о намерениях установления военного двустороннего сотрудничества, во время поездки президента Молдовы Майи Санду в Париж 7 марта между двумя государствами было подписано «соглашение о сотрудничестве в области обороны». Как сообщает по этому вопросу пресс-релиз Елисейского дворца, президент Макрон «подтвердил поддержку Францией независимости, суверенитета и безопасности Республики Молдова в контексте политики России против Украины». При этом дополнительно указывается, что «это также даст возможность Елисейскому дворцу подтвердить решимость Франции продолжать поддерживать Молдову на ее европейском пути после решения Европейского Совета начать переговоры о вступлении».

Содержание заключенного соглашения пока не уточняется. Скорее всего, оно основано на положениях, заявленных во время посещения Кишинева 25 сентября 2023 года министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорну, и сосредоточится на военной подготовке, обмене разведданными и противовоздушной обороне.

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Кстати, уже тогда обсуждалась покупка у Франции ракет класса земля-воздух типа "Мистраль-3". Недавно Молдове уже был поставлен французский радар GM 200. Как указывает производящая эти радары французская компания Thales, «GM 200 позволяет одновременно обнаруживать и преследовать цели, движущиеся на малых и очень больших высотах. Предусматривающий использование наземной архитектуры ПВО, GM 200 обеспечивает координацию систем противовоздушной обороны, начиная от систем VSHORAD очень малой дальности и заканчивая системами SHORAD малой дальности».

Правда, непонятно, как Молдова сможет использовать такие возможности обнаружения воздушных целей противника французским радаром GM 200, когда у нее больше нет боевых самолетов: все ее МиГ-29 были перепроданы в 1990-х годах Соединенным Штатам, Йемену и Эритрее из-за отсутствия ресурсов, необходимых для их обслуживания. Поэтому сегодня противовоздушные возможности Молдовы опираются почти исключительно на несколько вертолетов Ми-8 советской конструкции (как, впрочем, и 90% военной техники, поставленной вооруженным силам Молдовы).