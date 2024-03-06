Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Европейский Союз наращивает свою оборонную промышленность
Как следует из последних заявлений чиновников Европейской комиссии, это объединение намерено придать дополнительный импульс развитию европейского военно-промышленного комплекса.

реклама

Как следует из последних заявлений чиновников Европейской комиссии, неотложной задачей этого объединения сегодня является выход из сложившейся ситуации, когда 30 лет сокращения инвестиций замедлили развитие европейского оборонно-промышленного потенциала.

Согласно озвученной политиками ЕК констатации фактов, после распада Советского Союза европейцы жили на «дивидендах мира» и оказались в откровенно затруднительном положении, когда дело дошло до поставок оружия и боеприпасов Украине. Поэтому в своих долгосрочных промышленных планах, предложенных 5 марта, ЕК хочет финансировать и координировать производство оружия   и боеприпасов на своей территории, чтобы укрепить себя и ограничить такие закупки за пределами Европы.

реклама

Navire de guerre de la marine polonaise lors d'exercices militaires de soldats polonais et de l'OTAN, en avril 2023. Photo d'illustration (WOJTEK RADWANSKI / AFP)

Обсуждая указанную тему, представители ЕК признали, что внутри Союза уже давно существовала напряженность между нейтральными странами, членами НАТО, сторонниками подлинной европейской обороны и теми, кто считал гарантию безопасности Соединенных Штатов достаточной. Десять лет назад страны-члены НАТО приняли решение увеличить свои расходы на оборону до 2% своего ВВП, но до сих пор этот показатель в значительной степени не соблюдался. В последний год две страны отказались от своего нейтралитета (это, как известно, Швеция и Финляндия), а после заявлений Дональда Трампа о возможной смене отношений Вашингтона к участию в НАТО, гарантии безопасности Соединенных Штатов для многих европейских политиков кажутся менее надежными.

Таким образом, Еврокомиссия хочет возродить европейскую оружейную промышленность. После начала СВО, Евросоюз запустил два инструмента: один для совместного приобретения оружия через государственные закупки, другой - для поддержки производства боеприпасов. Но чтобы продвинуться дальше, ЕК намеревается гарантировать производителям оружия, что заказы будут поступать на десятилетия вперед. И это будет происходить за счет совместного финансирования.

В настоящее время 68 % закупаемого Европой оружия поступает из Соединенных Штатов. Однако ЕК поставила цель, чтобы к 2030 году европейцы могли закупать половину необходимого оружия у своей собственной промышленности. Для этого будет создан фонд для обеспечения кредитов промышленникам, особенно малым и средним предприятиям. Аналогичным образом Комиссия предлагает Европейскому инвестиционному банку облегчить доступ к финансированию оборонного сектора. Промышленным объектам будет предоставлена возможность постоянно поддерживать состояние производства боеприпасов или систем вооружения.

Как отмечают европейские аналитики, изменение политики в отношении преимущественного обеспечения военной техников и боеприпасами уже наглядно просматривается на примере Польши. Так, там новое правительство покупает не американские, а шведские самолеты и инвестирует в производство бронетехники.

С начала СВО Польша увеличила количество оружейных контрактов для модернизации своей армии. Ультраконсервативное и националистическое правительство PiS потратило миллиарды евро на оружие, в основном американское и корейское. Но после выборов в конце прошлого года и прихода к власти новой проевропейской коалиции, указанная политика, похоже, изменилась.

Новый министр обороны Польши на днях встретился со своим шведским коллегой. Они объявили, что подписан контракт на поставку шведских самолетов-разведчиков Варшаве. Как отмечают представители ЕК, "это возможность для министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша продемонстрировать свою приверженность проекту Европейского Союза по созданию европейской оборонной промышленности". 

На прошлой неделе Варшава подписала контракт с польской компанией на поставку почти 300 бронетранспортеров. И в доказательство своей приверженности ЕС новая польская власть раскритиковала предыдущее правительство, которое разорвало контракт с Airbus на поставку боевых вертолетов.

Тем не менее, как отмечают европейские аналитики, Польша все еще продолжает подписывать контракты на покупку военной техники с Соединенными Штатами. Параллельно с контрактом с польской компанией на прошлой неделе она заключила соглашение с американцами о поставке систем противовоздушной обороны. Ожидается, что Польша заплатит почти 2,5 миллиарда долларов за это современное оружие.

Вместе с тем, некоторые польские эксперты в области обороны раскритиковали только что приобретенные Варшавой шведские самолеты - «разведывательные самолеты для бедных...», за то, что они устарели. Так что, хотя новое правительство уверяет, что хочет изменить курс и все больше полагаться на европейские компании, оно продолжает закупать современное оружие повсюду, и особенно в Соединенных Штатах.

#польша #еврокомиссия #закупки оружия европой #оборонная промышленность ес
1
Показать комментарии (1)
Конфликт между Украиной и Польшей продолжает нарастать на фоне ситуации на границе
Польша по примеру Украины создаёт новый род войск - силы беспилотных систем
ЕК оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро за нанесение ущерба музыкальным стриминговым сервисам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
25
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
3
Earth System Dynamics: Огромные солнечные панели могут способствовать выпадению осадков в пустыне
1
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+
Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
+
Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
+
В Новосибирске планируют построить первый в регионе небоскреб
3
Китайский андроид H1 от Unitree Robotics установил мировой рекорд скорости
1
В Москве разработали новые машины для ремонта вертолётов
1
В Нью-Йорке построят небоскребы, соединенные небесным мостом и пейзажным бассейном
+
Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал амбассадором благотворительной программы "ДоброFON"
+
ТАСС: Оператора связи «Мегафон» оштрафовали на 500 000 рублей за рассылку спама
1
MWM: На фоне уничтожения уже третьего танка Abrams акции концерна General Dynamics упали в цене
+
В центре Петербурга построят новый тоннель
1
Разработчик ПО смог запустить GTA Vice City на роутере 2013 года
1
Верховный суд постановил, что Трамп может появиться в президентских избирательных бюллетенях
+
Сообщают первые подробности о Xiaomi 15 Pro
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
37
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
133
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
23
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Marvel's Guardians of the Galaxy: игра для консольных фанатов Marvel (субъективный обзор)
2
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
30
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
21
О предварительных итогах двух лет СВО
200
На что способна Radeon RX 6500 XT в 2024 году, и почему вам нужна видеокарта с 8 Гб памяти
12
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
11

Сейчас обсуждают

Мохнатый
19:48
"Скажи-ка дядя, ведь не даром, Москва, спалённая пожаром..." )))
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
swr5
19:46
Почему винда это плохо, и почему лучше она не будет. https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/796215/
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
Андрей Мальцев
19:42
Всё не так однозначно. Нужны наземные допмощности (радары), да и команды на уклонение нейросети вряд ли доверят (если только расчёт траектории).
Исследователи разработали нейросеть для отслеживания мелкого космического мусора
SeTi2019
19:39
Будет обеспечивать электричеством Лунную базу имени Рогозина?
Россия совместно с Китаем планирует построить атомную электростанцию на Луне через десять лет
l33t_h4x00r
19:37
Если не будет 100К ответите за свои слова?
Курс биткоина обвалился после достижения исторического максимума $69 210
l33t_h4x00r
19:37
Да ,это не оверы старые , но Хаймарс уничтожен ,а не поврежден
Forbes: Повреждение HIMARS российской ракетой стало тяжелой потерей для ВСУ
Gensek_Vova
19:36
Сам ты не умный! Проблема может оказаться очень серьёзной. По сути, израильтяне наплевали на все правила и запреты, как всегда самые умные, и ЗАРАЗИЛИ луну биоматериалом. Что из этого выйдет узнают то...
5 лет назад на Луне разбился зонд с колонией тихоходок – некоторые из существ могли выжить
Александр Сергеевич
19:34
Не покажет у него пленка кончилась в фотоаппарате😂
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
Мистер X
19:33
Вот это новость блин. Блютуз 5.3 афигеть вот это да. Зато зарядка 15 ват. Хотя бы проц более менее. Хотя ценник все равно конский будет. Эх самсунг.
Очередной танк M1 Abrams ВСУ был уничтожен экипажем российского Т-72Б3 — МО РФ
Jakko
19:31
Так я так и написал что Интел 6 ядерный, а 4 ядерный у меня, он уже не очень тащит. В Киберпанке 12100 просаживается до 40 фпс при езде, хотя 5600 и 12400 тоже просаживаются, 12400 не так сильно. Поэт...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем