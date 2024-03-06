Как следует из последних заявлений чиновников Европейской комиссии, это объединение намерено придать дополнительный импульс развитию европейского военно-промышленного комплекса.

Как следует из последних заявлений чиновников Европейской комиссии, неотложной задачей этого объединения сегодня является выход из сложившейся ситуации, когда 30 лет сокращения инвестиций замедлили развитие европейского оборонно-промышленного потенциала.

Согласно озвученной политиками ЕК констатации фактов, после распада Советского Союза европейцы жили на «дивидендах мира» и оказались в откровенно затруднительном положении, когда дело дошло до поставок оружия и боеприпасов Украине. Поэтому в своих долгосрочных промышленных планах, предложенных 5 марта, ЕК хочет финансировать и координировать производство оружия и боеприпасов на своей территории, чтобы укрепить себя и ограничить такие закупки за пределами Европы.

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Обсуждая указанную тему, представители ЕК признали, что внутри Союза уже давно существовала напряженность между нейтральными странами, членами НАТО, сторонниками подлинной европейской обороны и теми, кто считал гарантию безопасности Соединенных Штатов достаточной. Десять лет назад страны-члены НАТО приняли решение увеличить свои расходы на оборону до 2% своего ВВП, но до сих пор этот показатель в значительной степени не соблюдался. В последний год две страны отказались от своего нейтралитета (это, как известно, Швеция и Финляндия), а после заявлений Дональда Трампа о возможной смене отношений Вашингтона к участию в НАТО, гарантии безопасности Соединенных Штатов для многих европейских политиков кажутся менее надежными.

Таким образом, Еврокомиссия хочет возродить европейскую оружейную промышленность. После начала СВО, Евросоюз запустил два инструмента: один для совместного приобретения оружия через государственные закупки, другой - для поддержки производства боеприпасов. Но чтобы продвинуться дальше, ЕК намеревается гарантировать производителям оружия, что заказы будут поступать на десятилетия вперед. И это будет происходить за счет совместного финансирования.

В настоящее время 68 % закупаемого Европой оружия поступает из Соединенных Штатов. Однако ЕК поставила цель, чтобы к 2030 году европейцы могли закупать половину необходимого оружия у своей собственной промышленности. Для этого будет создан фонд для обеспечения кредитов промышленникам, особенно малым и средним предприятиям. Аналогичным образом Комиссия предлагает Европейскому инвестиционному банку облегчить доступ к финансированию оборонного сектора. Промышленным объектам будет предоставлена возможность постоянно поддерживать состояние производства боеприпасов или систем вооружения.

Как отмечают европейские аналитики, изменение политики в отношении преимущественного обеспечения военной техников и боеприпасами уже наглядно просматривается на примере Польши. Так, там новое правительство покупает не американские, а шведские самолеты и инвестирует в производство бронетехники.

С начала СВО Польша увеличила количество оружейных контрактов для модернизации своей армии. Ультраконсервативное и националистическое правительство PiS потратило миллиарды евро на оружие, в основном американское и корейское. Но после выборов в конце прошлого года и прихода к власти новой проевропейской коалиции, указанная политика, похоже, изменилась.

Новый министр обороны Польши на днях встретился со своим шведским коллегой. Они объявили, что подписан контракт на поставку шведских самолетов-разведчиков Варшаве. Как отмечают представители ЕК, "это возможность для министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша продемонстрировать свою приверженность проекту Европейского Союза по созданию европейской оборонной промышленности".

На прошлой неделе Варшава подписала контракт с польской компанией на поставку почти 300 бронетранспортеров. И в доказательство своей приверженности ЕС новая польская власть раскритиковала предыдущее правительство, которое разорвало контракт с Airbus на поставку боевых вертолетов.

Тем не менее, как отмечают европейские аналитики, Польша все еще продолжает подписывать контракты на покупку военной техники с Соединенными Штатами. Параллельно с контрактом с польской компанией на прошлой неделе она заключила соглашение с американцами о поставке систем противовоздушной обороны. Ожидается, что Польша заплатит почти 2,5 миллиарда долларов за это современное оружие.

Вместе с тем, некоторые польские эксперты в области обороны раскритиковали только что приобретенные Варшавой шведские самолеты - «разведывательные самолеты для бедных...», за то, что они устарели. Так что, хотя новое правительство уверяет, что хочет изменить курс и все больше полагаться на европейские компании, оно продолжает закупать современное оружие повсюду, и особенно в Соединенных Штатах.