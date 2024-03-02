В рамках усиливающегося противодействия многих стран мира против убийства Израилем мирных жителей в секторе Газа и на Западном берегу, 200 представителей левых политических сил подписали обращение к введению эмбарго на поставку оружия Израилю.

Как сообщают европейские СМИ, более 200 представителей левых политических сил из 12 стран подписали обращение, в котором обязались попытаться убедить свои правительства ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль из-за «серьезного нарушения Израилем международного права».

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Среди подписавших это письмо - бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, лидер партии Зеленых в Сенате Австралии Лариса Уотерс, член парламента от LFI Мануэль Бомпар, национальный секретарь бельгийской Рабочей партии Питер Мертенс, член парламента Канады и член прогрессивной партии- консерватор Канады (КПП), президент Европейской комиссии и генеральный секретарь Европейского Союза Ники Эштон, канадский депутат и член правления Progressive International; федеральный депутат Бразилии Нилто Татто; бывший лидер Die Linke Бернд Риксингер; лидер испанской партии Podemos Ионе Беларра; лидер Социалистической партии Нидерландов Джимми Дейк; ирландский депутат Томас Прингл; бывший сопредседатель Демократической партии народов Турции Сезай Темелли, американка-представитель Демократической партии Рашида Тлайб и многие другие известные политики.

В частности, в письме указывается: «Мы знаем, что смертоносное оружие и его части, произведенные или поставленные нашими странами, в настоящее время способствуют израильскому нападению на Палестину, в результате которого погибло более 30 000 человек в Газе и на Западном берегу. Мы больше не можем ждать. После предварительного решения Международного суда (МС) по делу о "Конвенции о геноциде" против Государства Израиль, эмбарго на поставки оружия больше не является моральной необходимостью, а юридическим обязательством», - говорится в обращении.

Акцию парламентариев поддерживают основатель Непокорной Франции Жан-Люк Меланшон, министр Испании Пабло Бустиндуй и индийский политик Джинеш Мевани. В Соединенном Королевстве письмо подписали 39 парламентариев, в том числе депутаты от Лейбористской партии, Шотландской национальной партии, независимых и Социал-демократической и Лейбористской партии (СДЛП).