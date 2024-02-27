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vizir47
Армения активно развивает военное сотрудничество с Францией, наращивая закупку вооружения у Парижа
В Ереване подтверждено дальнейшее углубление франко-армянского военного сотрудничества

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Министерство обороны Франции подтверждает успешное развитие военного сотрудничества с Арменией, о чем, в частности, свидетельствуют результаты закончившихся переговоров в Ереване министра вооруженных сил Пятой республики Себастьяна Лекорну с армянским коллегой Суреном Папикяном. Как указывается, эта встреча прошла в развитие состоявшихся обсуждений в октябре прошлого года в Париже. Для наполнения двустороннего военного сотрудничества конкретикой, Себастьян Лекорну, согласно сообщению министерства обороны Франции, впервые прибыл в Армению в сопровождении французских парламентариев и промышленников, в том числе таких ведущих компаний, занимающихся производством военной техники, как MBDA, Thales, Nexter, Arquus и Safran.

Как сообщается, начатое с 2022 года усиление французской военной поддержки Армении сосредоточено вокруг триптиха "оборудование-обучение-консультации". В этой связи французский министр прибыл в столицу Армении не с пустыми руками. В грузовых отсеках самолета A400M Военно-воздушных и космических сил Франции находилась партия биноклей ночного видения, разработанных Safran. А в коробках - предложение о приобретении ракет класса "земля-воздух" Mistral 3, а также контракт на поставку снайперских винтовок савойской компании PGM Precision.

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Французская делегация также приняла участие в получении транспортных средств "Бастион", легких бронированных машин производства Arquus, поставка которых армянским войскам ожидалась в последние месяцы. Что касается трех радаров наблюдения GM200 компании Thales, заказанных в октябре прошлого года, то первый из них, как  говорится в сообщении министерства, «будет доставлен до конца года».

Министерство обороны Франции также сообщает, что, помимо направления французских советников по вопросам обороны, двусторонние отношения развиваются на основе соглашения, заключенного между Сен-Сиром и военной академией Вазгена Саргсяна, согласно которому пять армянских курсантов пройдут обучение во Франции в этом году.

Кроме того, как было объявлено осенью прошлого года в Париже, в этом месяце отряд французских инструкторов горных войск обучит армянских военнослужащих боевым действиям в горах. Обучение будет проводиться в тренировочном лагере в Армавирской области на юго-западе Армении (в Араратской долине между горами Арарат и Арагац, граничащей с Турцией), за которым последуют другие циклы обучения в 2024 году.

#визит военной делегации франции #развитие военного сотрудничества #франция и армения
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