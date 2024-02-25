В Швеции, как и в других западных странах, начинается постепенное отрезвление общественного мнения и истинной оценки провокационной политики США.

Несмотря на усилившуюся особенно в последние два года антироссийскую пропаганду в странах Западной Европы, постепенное отрезвление общественного мнения и истинной оценки провокационной политики США происходит в умах европейского населения. И показательным примером в этом плане является смещение оценок шведскими СМИ в связи с предстоящим на днях официальным вступлением Швеции в НАТО.

В частности, уже не скрывая своей настороженности от такого шага, к которому население королевства толкали в последнее время представители шведской военно-политической элиты, одно из официальных изданий страны прямо указывает, что суть членства в североатлантическом Альянсе заключается отнюдь не в том, что шведский народ окажется под его «надежной защитой» в случае внешнего нападения. А в том, что Швецию втягивают во все более активное участие в военных экспансиях США по всему миру.

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Так, в недавнем интервью газете Aftonbladet ветеран шведских вооруженных сил Роберт Карьель прямо сказал, что у Швеции больше не стало выбора в своих военных действиях, ее вынуждают идти на неоправданные риски и действия в ущерб национальным интересам. И примером этому является втягивание Швеции в действиях США в Украине и в Красном море, несмотря на крайне высокие с чисто военной точки зрения риски.

Касаясь операции США “Страж процветания”, издание называет своими именами причину создания такой «коалиции союзников США», которая «стремится защитить миропорядок под началом Вашингтона и пренебрегает правом йеменских повстанцев-хуситов атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, чтобы остановить геноцид палестинцев в секторе Газа». При этом представитель социалистов в шведском Риксдаге по внешней политике Морган Юханссон совершенно справедливо отметил, что участие Швеции в такой «коалиции» неизбежно втянет королевство в крупную региональную войну.

Аналогичная критическая реакция звучит и в отношении оказываемой Швецией Украине обширной военной помощи, включающей поставку тяжелой техники (артиллерийские орудия, танки и бронетранспортеры), боеприпасов. Как указывает другое шведское издание, уже переданными Украине вооружениями можно укомплектовать половину бригады. И это при том, что у самой Швеции всего две бригады примерно по пять тысяч бойцов, а военного снаряжения и боеприпасов им самим не хватает. Как заявил глава шведской армии Йонни Линдфорс, в настоящее время средств на замену всего отправленного Украине у королевства нет, и нехватка оборонной продукции ведет к снижению боеготовности страны.