Как свидетельствуют публикуемые американскими СМИ оценки, «крупные потери на Украине подмочили репутацию западной бронетехники и в целом западного оружия».

Как свидетельствуют американские СМИ, в том числе и весьма авторитетное в военных кругах издание Military Watch Magazine, «крупные потери на Украине подмочили репутацию западной бронетехники и в целом западного оружия».

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При этом издание добавляет, что, «поскольку западная бронетехника десятилетиями рекламировалась как ведущая в мире по своим характеристикам, последствия конфликта на Украине могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей».

Признается, что Россия вывела из строя большинство немецких "Леопардов 2" ВСУ, а американские "Абрамсы" содержат вдали от боевых действий. При этом указывается, что ВСУ разочарованы американскими БМП "Брэдли". Как оказалось, машины непригодны для работы в мороз.

О том, что поставляемая Западом Украине техника оказалась непригодной в бою, подтверждают и публикуемые американскими СМИ комментарии к докладу, недавно подготовленному генеральными инспекторами министерства обороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию. В этом докладе в частности указывается, что значительную часть оружия и боевой техники, поставленной Соединенными Штатами на Украину на сумму более 113 миллиардов долларов, нельзя использовать в боевых действиях в том числе и из-за ненадлежащего хранения и обслуживания на складах.

Весьма примечательной оценкой состояния западной военной техники у Украины стала и недавняя публикация французским изданием Le Figaro сообщения, что, помимо прочих бед, крысы и мыши испортили поставленные Западом вооруженным силам Украины боевые машины. В частности, некоторые сделанные из кукурузного волокна защитные оболочки для электрических проводов были ими перегрызены.