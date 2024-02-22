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vizir47
Министр экономики Германии Хабек заявил, что экономика страны находится в критическом положении
По словам министра экономики Германии, ситуация в этой стране драматична, а в 2024 году в Германии будет наблюдаться рост экономики всего на 0,2 %.

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Несколько дней назад министр экономики Германии Роберт Хабек поднял тревогу на торговой ярмарке в Лейпциге, заявив, что экономика страны находится в критическом положении. По его словам, в 2024 году в Германии будет наблюдаться рост экономики всего на 0,2 %, что значительно ниже первоначальных прогнозов.

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Это объявление было сделано после трудного для экономики Германии 2023 года, когда ВВП этой страны сократился на 0,3 %, что является наихудшим показателем среди крупных мировых экономик. В то время как ожидания восстановления экономики в 2024 году были высокими, а правительственные прогнозы предполагали рост на 1,3 %, пессимистичные слова Роберта Хабека, опубликованные ежедневной газетой FAZ, подорвали всеобщие надежды на восстановление экономики.

 Указанная ситуация полностью соответствует мнению  ряда европейских экспертов, уверенных, что  деиндустриализация Германии в интересах Соединенных Штатов продолжается. Эта тенденция проистекает из энергетического кризиса, роста цен на российский газ и спорного решения Германии отказаться от ядерной энергетики.

В указанных условиях правительство Германии пересмотрело свой прогноз развития национальной экономики в сторону понижения, теперь оно готово согласиться с минимальным ростом на 0,2 %. Этот пересмотр вызывает особую обеспокоенность у всего Европейского Союза, поскольку экономика Германии играет центральную роль в экономической динамике региона, учитывая ее тесные торговые связи с большинством стран-членов.

Некоторые эксперты считают, что экономический спад в Германии носит структурный характер, обусловленный высокими затратами на электроэнергию и завышенными налогами по сравнению с глобальными конкурентами, а также все более жесткой нормативно-правовой средой для компаний.

Хотя государственный долг Германии относительно невелик по сравнению с другими странами G7, правительство этой страны разделено во мнениях относительно того, какие шаги необходимо предпринять для выхода из нынешней рецессии. В то время как Роберт Хабек предлагает создать для поддержки промышленности ежегодный фонд в размере 30 миллиардов евро, финансируемый за счет долга,  Кристиан Линднер, министр финансов, вместо этого выступает за снижение корпоративного налога.

#германия #германия рискует стать страной-банкротом
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