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Южная Корея, на фоне катастрофического падения рождаемости и заключаемых браков в стране, разрабатывает дополнительные меры по выходу из указанного кризиса.

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Как свидетельствуют показатели Национального статистического управления Южной Кореи, коэффициент рождаемости в стране упал в конце 2023 года до 0,7 на одну женщину, став одним из самых низких показателей рождаемости в мире. Причем, этот коэффициент рождаемости в стране опускается ниже единицы уже пятый год подряд, как, впрочем, и количество заключаемых браков. Однако, для того, чтобы население страны не уменьшалось и оставалось на уровне 52 миллионов человек, этот показатель должен составлять не менее 2,1. реклама

Le système immunitaire n'a pas encore assez de défenses, alors il lutte très fort. | Dominika Roseclay via Pexels

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Указанное, по оценкам южнокорейских экспертов, свидетельствует о том, что, на фоне быстрого старения жителей, стране грозит сокращение населения, что является весьма серьезной национальной проблемой. Правительство уже вложило миллиарды долларов в попытки повысить рождаемость, разрабатывает дополнительные меры по выходу из указанного кризиса.

В этих условиях Сеул решил пойти на нововведения, предложив субсидировать заморозку яйцеклеток, исходя из того, что такой шаг теоретически позволяет женщинам сохранить свою способность к деторождению. При этом признается, что шансы на такой успех выше у тех, кто сдает их до того, как качество яйцеклеток начнет ухудшаться - до 38 лет.

Как указывается в опубликованном мэрией южнокорейской столицы заявлении, Сеул счел, что помощь женщинам в замораживании яйцеклеток является “наиболее практичным решением” для “инвестиций в возможные будущие роды”. «По мере того, как брачный и репродуктивный возраст продолжают снижаться, а участие женщин в жизни общества становится все более важным, к возможности заморозить яйцеклетки растет интерес со стороны одиноких женщин, которые стремятся иметь возможность забеременеть и родить в будущем».

Вместе с тем эксперты указывают, что на практике, эта программа скорее всего поможет женщинам, которые вступают в брак и рожают ребенка с помощью внутриматочного оплодотворения (ВМИ) или экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), поскольку эти процедуры практически невозможны для одиноких женщин или однополых пар. Так как, согласно национальному законодательству, во многих клиниках требуются сертификаты о свадьбе.

Технология замораживания яйцеклеток была доступна в Южной Корее с конца 1990-х годов, но эта процедура была малоизвестна и пользовалась небольшим спросом. До последних лет только женщины больные раком и подверженные риску потери фертильности были заинтересованы в этой процедуре. Однако, в последний период культура поведения в стране изменилась, и люди начали говорить, что это хороший вариант, так как в этом случае "если вы не выйдете замуж, то сохраните свои яйцеклетки".

Вместе с тем, в последние годы происходят и весьма заметные другие социальные тенденции в стране, когда, например, молодые южнокорейцы называют себя поколением «n-Po», отказавшимся из-за застоя в служебном росте и острой конкуренции за рабочие места от многих целей своих родителей, таких как вступление в брак, воспитание детей и занятие домашним хозяйством.

Так, в 2022 году в Южной Корее было заключено 3,7 брака на 1000 жителей, что является рекордно низким показателем. А домохозяйства, состоящие из одного человека, в настоящее время составляют 41 % от общего числа. Тем не менее, одиночное воспитание остается в этой стране очень стигматизированным и маргинальным, объясняют эксперты. В 2020 году только 2,5% южнокорейских младенцев родились вне брака по сравнению со средним показателем в 40 % во многих развитых западных государствах.

Однако, в этих условиях отдельные эксперты выражают сомнение, что субсидирование замораживания яйцеклеток «поможет эффективно решить проблему низкой рождаемости в Южной Корее». Вместо этого рекомендуется поощрять браки или рождение второго ребенка с помощью мер жилищной помощи и налоговых привилегий для такой категории населения, ухода за детьми и отпуска по уходу за ребенком.