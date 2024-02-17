Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Южная Корея борется с кризисом рождаемости
Южная Корея, на фоне катастрофического падения рождаемости и заключаемых браков в стране, разрабатывает дополнительные меры по выходу из указанного кризиса.

реклама

Как свидетельствуют показатели Национального статистического управления Южной Кореи, коэффициент рождаемости в стране упал в конце 2023 года до 0,7 на одну женщину, став одним из самых низких показателей рождаемости в мире. Причем, этот коэффициент рождаемости в стране опускается ниже единицы уже пятый год подряд, как, впрочем, и количество заключаемых браков.  Однако, для того, чтобы население страны не уменьшалось и оставалось на уровне 52 миллионов человек, этот показатель должен составлять не менее 2,1. 

<div class=

реклама

Le système immunitaire n'a pas encore assez de défenses, alors il lutte très fort. | Dominika Roseclay via Pexels

" class=" b-lazy" data-src="https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/478523_O.jpeg" sizes="(max-width: 420px) 320px, (max-width: 600px) 500px, (max-width: 1200px) 800px" data-srcset="https://overclockers.ru/st/r/350/-/legacy/blog/426203/478523_O.jpeg 350w, https://overclockers.ru/st/r/500/-/legacy/blog/426203/478523_O.jpeg 500w, https://overclockers.ru/st/r/800/-/legacy/blog/426203/478523_O.jpeg 800w">

Указанное, по оценкам южнокорейских экспертов, свидетельствует о том, что, на фоне быстрого старения жителей, стране грозит сокращение населения, что является весьма серьезной национальной проблемой. Правительство уже вложило миллиарды долларов в попытки повысить рождаемость, разрабатывает дополнительные меры по выходу из указанного кризиса.

В этих условиях Сеул решил пойти на нововведения, предложив субсидировать заморозку яйцеклеток, исходя из того, что такой шаг теоретически позволяет  женщинам сохранить свою способность к деторождению. При этом признается, что шансы на такой успех выше у тех, кто сдает их до того, как качество яйцеклеток начнет ухудшаться - до 38 лет.

Как указывается в опубликованном мэрией южнокорейской столицы заявлении, Сеул счел, что помощь женщинам в замораживании яйцеклеток является “наиболее практичным решением” для “инвестиций в возможные будущие роды”. «По мере того, как брачный и репродуктивный возраст продолжают снижаться, а участие женщин в жизни общества становится все более важным, к возможности заморозить яйцеклетки растет интерес со стороны одиноких женщин, которые стремятся иметь возможность забеременеть и родить в будущем».

Вместе с тем эксперты указывают, что на практике, эта программа скорее всего поможет женщинам, которые вступают в брак и рожают ребенка с помощью внутриматочного оплодотворения (ВМИ) или экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), поскольку эти процедуры практически невозможны для одиноких женщин или однополых пар. Так как, согласно национальному законодательству, во многих клиниках требуются сертификаты о свадьбе.

Технология замораживания яйцеклеток была доступна в Южной Корее с конца 1990-х годов, но эта процедура была малоизвестна и пользовалась небольшим спросом. До последних лет только женщины больные раком и подверженные риску потери фертильности были заинтересованы в этой процедуре. Однако, в последний период культура поведения в стране изменилась, и люди начали говорить, что это хороший вариант, так как в этом случае "если вы не выйдете замуж, то сохраните свои яйцеклетки".

Вместе с тем, в последние годы происходят и весьма заметные другие социальные тенденции в стране, когда, например, молодые южнокорейцы называют себя поколением «n-Po», отказавшимся из-за застоя в служебном росте и острой конкуренции за рабочие места от многих целей своих родителей, таких как вступление в брак, воспитание детей и занятие домашним хозяйством.

Так, в 2022 году в Южной Корее было заключено 3,7 брака на 1000 жителей, что является рекордно низким показателем. А домохозяйства, состоящие из одного человека, в настоящее время составляют 41 % от общего числа. Тем не менее, одиночное воспитание остается в этой стране очень стигматизированным и маргинальным, объясняют эксперты. В 2020 году только 2,5% южнокорейских младенцев родились вне брака по сравнению со средним показателем в 40 % во многих развитых западных государствах.

Однако, в этих условиях отдельные эксперты выражают сомнение, что субсидирование замораживания яйцеклеток «поможет эффективно решить проблему низкой рождаемости в Южной Корее». Вместо этого рекомендуется поощрять браки или рождение второго ребенка с помощью мер жилищной помощи и налоговых привилегий для такой категории населения, ухода за детьми и отпуска по уходу за ребенком.

#южная корея #падение рождаемости
2
Показать комментарии (2)
Международные учения "Marpolex" по ликвидации разливов нефти пройдут в июне на Филиппинах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
85
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
6
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
7
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
6
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
9
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
2
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
+
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
1
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
5
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
21
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
8
Японский луноход SLIM отправил на Землю ценные данные о десяти лунных камнях
1
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
+
Apple Vision Pro, сталкивается с возвратами от недовольных пользователей в США
+
Бюджетный смартфон Wiko от Huawei может представлять собой обновленную версию Enjoy 70 Pro
+
Телескоп Джеймса Уэбба открывает древнюю галактику, вызывающую вопросы о темной материи
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
193
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
4
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
42
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
14
Почему Cloud9 проваливаются
5
В Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад"
4
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
13
"Сармат или Авангард" - В США гадают, какое ядерное оружие Россия может разместить в космосе
14
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
4

Сейчас обсуждают

Razg0n
15:10
Мочи фаш*истов!
Армия России стремительно занимает позиции в Авдеевке
DANYNAFIG
15:10
Им авдеевка уже не важна , щас навальный важнее :D
Армия России стремительно занимает позиции в Авдеевке
Дмитрий Оклей
15:07
По ходу, горбатая мушка улетела,но обещала вернуться если что...
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
aleximus777
15:06
Вперед, по пунктам. Теоретики... Я прошел весь путь от мелких CGA-шек, все стандартные разрешения. Работаю/играю плюс хобби. Нету никаких преимуществ у мелких зернистых мониторов - есть чисто финансов...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
HP91
15:05
С рождаемостью хреново от того что людей слишком расслабила современная комфортная жизнь , ради бесполезного дерь..ма типо Айфона и т.п.
Южная Корея борется с кризисом рождаемости
Владимир Иванов
15:04
А что, сегодня 1 апреля?
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
Данил Дементьев
15:02
Не случится... Эру 4к уже около 10 лет пророчат (с 1000 серии уж точно), но что-то даже 2к/wqhd в народ так и не приходит, до сих пор 2/3 людей сидят на fullhd, а темпы роста более высоких разрешений ...
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
миша беляк
14:59
Помнится, он говорил тоже самое насчет поставок танков, но тем не менее в итоге все начал эти поставки. Доверять шольцам, макронам и иже с ними-пустое дело. Ведь их стратегия известна- медленно но вер...
Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине
spartanez
14:58
4070 2 к на высоких тащит спокойно )))
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
ЧatoБoт
14:58
Флаг России на Авдеевском коксохиме! https://t.me/voen2ch/4737 ВСУ полностью вышли из Авдеевки. Кто успел. Потери за двое суток более 2,5 тыс. человек. Началась зачистка и инженерное разминирование. ...
Армия России стремительно занимает позиции в Авдеевке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем