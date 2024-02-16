На заседании НАТО 15 февраля с.г. Великобритания объявила о намерении создать совместно с Латвией коалицию западных стран, которая организует поставку тысяч беспилотников Украине.

Соединенное Королевство объявило 15 февраля на заседании НАТО, что оно будет совместно с Латвией возглавлять коалицию западных стран, которая организует поставку тысяч беспилотников на Украину.

реклама

Как сообщают западные СМИ, во время визита в Киев в январе с.г. премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении британской помощи, в том числе на 200 миллионов фунтов стерлингов (230 миллионов евро), на поставку тысяч военных беспилотников украинской армии. Согласно заявлению британского министра обороны Гранта Шаппса, перед встречей 15 февраля со своими коллегами по НАТО в Брюсселе, в развитие результатов этого визита, Лондон при поддержке Риги создает коалицию по такой поставке Украине боевых беспилотников. В этом контексте Соединенное королевство собирается организовать производство, в том числе с привлечением британских производителей, беспилотных летательных аппаратов “в больших масштабах и по доступным ценам”, указал Шаппс.

Как дополнительно было пояснено, цель указанной акции состоит в создании беспилотных летательных аппаратов FPV, «которые доказали свою высокую эффективность в боестолкновениях Украины с Россией». При помощи гарнитур виртуальной реальности, пилоты таких дронов смогут видеть изображения местности в реальном времени, как если бы они находились непосредственно на борту летательного аппарата.

На встрече 15 февраля Шаппс также встретился с 13 представителями стран-членов НАТО, в том числе из стран-кандидатов на вступление в альянс, для подписания соглашения о двух программах по увеличению производства боеприпасов и ракет, для пополнения западных запасов и увеличения помощи Украине.

Западные СМИ подчеркивают, что эти инициативы Великобритании объявляются на фоне того, что американская помощь Киеву блокируется в Конгрессе США.