Нигерийский стартап TerraHaptix открывает в Абудже завод площадью в 1,4 тысячи кв.метров для производства автономных дронов и намеревается к 2030 году производить 100 000 дронов ежегодно.

Развитие индустрии производства дронов сегодня отмечается во многих странах мира, стремящихся использовать это направление для укрепления своего экономического и военного потенциала. Не обошла эта тенденция и африканский континент, где заметную активизацию в последнее время стал развивать, в частности, нигерийский стартап в области робототехники TerraHaptix, поддерживаемый венчурным капиталом.

Согласно появившейся в СМИ информации, TerraHaptix открывает в столице Нигерии Абудже завод по производству дронов площадью в 1,4 тысячи кв.метров для производства автономных дронов для основных отраслей промышленности, таких как оборона, энергетика, логистика, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность.

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Нигерийский стартап TerraHaptix был основан в 2023 году. Он разрабатывает, производит и продает автономные летающие беспилотники, бортовые компьютеры, прошивку, трансмиссию и летную ОС.

Новый завод намеревается к 2030 году производить 100 000 дронов ежегодно, что, по оценкам экспертов, сделает TerraHaptix крупнейшим производителем дронов в Африке. Он будет включать в себя лабораторию исследований и разработок, цех 3D-печати, механический цех и производственную линию для поддержки производства.

В ближайшие месяцы компания планирует начать производство дронов-разведчиков дальнего действия для коммерческого использования, а также ударных дронов с реактивным двигателем для поставки за рубеж.