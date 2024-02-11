В Швейцарии создается новая Революционная Коммунистическая партия. Инициаторы создания этой новой партии рассчитывают к 10 мая 2024 года, дате учредительного съезда, довести число ее членов по меньшей мере до 500.

Как сообщают СМИ, в Швейцарии создается новая партия - Революционная Коммунистическая. Около 250 сторонников ее создания собрались 10 февраля в Народном доме в Биле (втором по величине городе кантона Берн, Швейцария), чтобы привлечь новых членов.

реклама

Марксистская газета The Spark («Искра») в своем заявлении призвала "начать крупнейшую кампанию по вербовке коммунистов за более чем 100 лет". Цель состоит в том, чтобы к 10 мая с.г., дате учредительного съезда, число членов новой партии увеличилось до 500. Сторонники коммунистов, в частности, собираются выпустить новую газету "Коммунист", тираж которой, как они надеются, к их съезду позволит продать 5000 экземпляров за три месяца. Они также надеются собрать за это время пожертвований в размере 70 000 швейцарских франков.

"Искра" предполагает, что сегодня 35% населения Швейцарии выступает за отмену капитализма. «Тысячи революционных активистов хотят стать активными. Но ни одна из существующих революционный партий не позволяет им выйти из изоляции и пассивности. Капитализм находится в непреодолимом историческом тупике. Его нельзя спасти», - заявляется в распространяемом «Искрой» обращении.

Швейцарская Коммунистическая партия, созданная в 1921 году, просуществовала немногим более 20 лет, пока не была запрещена во время Второй мировой войны. Основными сторонниками партии были жители городов немецкоязычной Швейцарии, прежде всего квалифицированные рабочие, работники общественного транспорта, многие были муниципальными или государственными служащими. Сразу после своего основания Швейцарская Коммунистическая партия насчитывала порядка 6 500 членов, став для Коминтерна настоящей кузницей кадров. В то же время, особого влияния или веса в политике федерального уровня она не имела В 1944 году она присоединилась к Швейцарской партии труда (PST-POP). Сейчас эта партия входит в коалицию «Европейские левые» и она получила 0,7% голосов избирателей в Национальном совете Швейцарии на последних федеральных выборах.

С учетом указанного вряд ли можно рассчитывать на значительный политический потенциал новой Революционной Коммунистической партии Швейцарии в ближайшие время.