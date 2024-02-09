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vizir47
Космические силы США отправляют своего сотрудника Ника Хейга в космос
Космические силы США объявили о планах впервые отправить одного из своих официальных сотрудников в космос в рамках миссии на Международную космическую станцию осенью

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Космические силы США (USSF) объявили о планах впервые отправить одного из своих сотрудников в космос в рамках миссии на Международную космическую станцию.

Миссия, которая состоится в этом году, будет включать в себя сотрудника USSF Ника Хейга в качестве пилота миссии Space X Crew-9 на борту космического корабля Dragon. Он отправится на орбитальную станцию после 1 августа 2024 года.

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К Хейгу присоединятся командир Зена Кардман и специалист миссии Стефани Уилсон, космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, также выступающий в качестве специалиста миссии.

Как первый член USSF, отправляющийся в космос, Хейг будет представлять около 14 000 сотрудников Космических сил США, которые в настоящее время оказывают поддержку НАСА и коммерческим космическим операциям в выполнении своих обязанностей.

Хейг говорит, что основным направлением его шестимесячной миссии будут "научные эксперименты и сбор данных".

По прибытии на МКС Хейг будет выполнять работу бортинженера миссии и проведет серию тестов и других операций в течение шести месяцев, пока он и его коллеги-астронавты будут находиться на орбите.

Хотя это будет первая историческая космическая миссия, выполненная одним из сотрудников USSF, Хейг не новичок на орбите Земли, впервые попав в свою первую миссию на МКС в 2019 году. Эта первая миссия Хейга на МКС первоначально планировалась на 2018 год, однако неисправность ракетного ускорителя привела к отмене полета, отложив его на пять месяцев. Во время своего пребывания на орбите Хейг совершил серию выходов в открытый космос, которые в общей сложности составили почти 20 часов пребывания там.

После возвращения на Землю Хейг провел короткий период в Пентагоне, прежде чем официально перейти из Военно-воздушных сил США в Космические силы в 2021 году.

Хейг сказал, что для него будет “уникальной честью” участвовать в его новой миссии на МКС, теперь уже в качестве сотрудника USSF. “Сотрудники USSF по всему миру обеспечивают надежную работу критически важных систем при запуске и на станции”, - сказал Хейг. “От спутников GPS, которые лежат в основе навигационных систем нашей станции и информирования о космической тематике по всему миру, которые помогают НАСА предотвращать столкновение орбитального мусора с космической станцией, до дальности запуска, которую мой экипаж будет использовать при старте, сотрудники USSF обеспечивают важнейшую поддержку, без которой наша программа космических полетов человека НАСА была бы невозможна,” - добавил он

 

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