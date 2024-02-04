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vizir47
Франция намеревается построить новый авианосец
В условиях происходящего в последние месяцы существенного сокращения возможностей использования Францией ее военных баз в Африке, Генштаб этой страны стал активно проталкивать идею строительства нового, более современного авианосца.

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В условиях, когда Франция в последнее время стала катастрофически терять свои позиции в Африке, в том числе и оказалась вынужденной начать сокращение своих военных баз в странах Черного континента, принадлежавших в недалеком прошлом к зоне влияния Пятой Республики, Генеральный штаб этой страны стал проталкивать идею о возросшей необходимости постройки нового авианосца.

Как известно, в настоящее время у Франции имеется единственный авианосец «Шарль де Голль», водоизмещением 42 тыс.тонн, оснащённый ядерной энергоустановкой и введенный в строй в 2000 году. Однако, мало того, что он весьма долго строился, его эксплуатация сопряжена с рядом технических трудностей и он остается достаточно проблемным. В этой связи уже не раз выдвигались предложения заменить его в 2038 году на более совершенный и даже был разработан проект нового атомного авианосца следующего поколения, или PANG (Porte-Avions Nouvelle Generation – Авианосец нового поколения).

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Именно поэтому во время состоявшейся несколько дней назад Парижской военно-морской конференции начальник Генерального штаба французских вооруженных сил генерал Тьерри Буркхар стал усиленно отстаивать  актуальность и эффективность авианосца в современной морской войне.

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Поддерживая решение заменить "Шарль де Голль" более совершенным авианосцем с двумя атомными энергетическими установками и водоизмещением почти вдвое больше, Генштаб Франции подготовил детальный список необходимых возможностей и требований для такого авианосца. При этом Генштаб подчеркивал, что, хотя сама идея использования авианосца в новых вооруженных конфликтах порой по-прежнему подвергается многочисленным критическим замечаниям, он обладает оперативными, технологическими и политическими возможностями, которые делают его беспрецедентным инструментом в распоряжении генеральных штабов и политических властей, что может легко оправдать его существование.

Действительно, в последние годы актуальность авианосца часто ставилась под сомнение как во Франции, так и в Соединенных Штатах, в том числе и во французских Вооруженных силах. Для его критиков авианосец теперь является устаревшим инструментом, слишком уязвимым, чтобы представлять собой оперативный актив. Это восприятие усилилось с появлением противокорабельных баллистических ракет, в частности, таких как китайские DF-21D и DF-16, и особенно российской противокорабельной гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон".

Кроме того, по мнению критиков авианосцев во Франции, инвестиции, необходимые для проектирования, строительства и внедрения современного корабля такого типа, его бортовой авиагруппы и сопровождения фрегатов, эсминцев, судов материально-технического обеспечения и подводных лодок, могли бы быть гораздо лучше использованы в других областях, также весьма востребованных.

Как показали дискуссии в ходе состоявшейся Парижской военно-морской конференции, вопросы, касающиеся бюджетного обеспечения такого строительства, в этих условиях остаются в центре серьезных обсуждений, в частности, по поводу численности закрепленных за новым авианосцем авиагрупп.

С другой стороны, французские военные эксперты считают, что вопрос о предполагаемой уязвимости авианосца перед лицом новых угроз не является проблемой. Хотя и появились новые противокорабельные ракеты, однако их характеристики на самом деле представляют собой лишь эволюцию характеристик, которые были у некоторых более старых ракет, особенно у советских сверхзвуковых противокорабельных ракет, которые развивали скорость более 1 Маха при прохождении и 3 или 4 Маха при завершающей атаке.

На конференции упомянули, что, хотя советские дальние бомбардировщики Ту-22М backfire представляли значительную угрозу для авианосцев ВМС США во время Холодной войны, но именно в авианосной ударной группе было найдено решение: система AEGIS, вооружающая эсминцы, с одной стороны, и ракета AIM-54 Phoenix F-14 Tomcat-с другой.

Как и в случае с 70-ми годами прошлого столетия, с использованием системы AEGIS и пары F-14 Tomcat/ AIM-54 Phoenix, для противодействия ракетной угрозе, сейчас разрабатываются новые ракеты и оборонительные системы. В частности упоминалось на прошедшей конференции, что американские эсминцы уже смогли успешно применить новую ракету SM-6 для перехвата ракет хуситов в Красном море, и они явно также будут способны перехватывать DF-21D и DF-16, знаменитые китайские истребители, о котором так много пишут. Вполне вероятно, что такая ракета, как "Aster 30", тоже будет инструментом такого перехвата, то же самое относится и к гиперзвуковой угрозе.

Другими словами, хотя, как признал генерал Буркхард, сегодня уже невозможно претендовать на технологическое превосходство в зоне конфликта, будь то военно-морской или иной, авианосец не является более уязвимым, чем раньше, сохраняя при этом исключительные способности.

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#франция #авианосец франции
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