В 2023 году нехватка контрактников в армии США составила 41 000 человек. Причем, наихудшая ситуация сложилась в военно-морском флоте и военно-воздушных силах.

Согласно военному бюджету на 2024 год, принятому обеими палатами Конгресса США, численность Вооруженных сил США, которая за последние три года сократилась почти на 64 000 человек до 1,28 миллиона, будет теперь самой низкой с 1940 года. «Это самый низкий показатель с тех пор, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну в 1941 году, и официальные лица заявили, что должен быть введен Национальный призыв», - сообщают СМИ.

Ашиш Вазирани, исполняющий обязанности заместителя секретаря Пентагона по кадрам, отметил, что в 2023 году нехватка контрактников составила 41 000 человек. Причем, наихудшая ситуация сложилась в военно-морском флоте и военно-воздушных силах.

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Как отмечают западные журналисты, кадровый голод в армиях НАТО – это отличительная черта сегодняшнего дня. Большинство представителей поколения Z – молодые люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год, – мало доверяют государственным институтам и с меньшей вероятностью следуют прошлым традиционным ценностям.

Ранее советник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу разрешил Соединенным Штатам перейти на систему призыва в армию. Армии США, полностью состоящей из добровольцев, в октябре прошлого года исполнилось 50 лет. Хотя окончание призыва в армию в 1973 году стало знаменательным событием, как для Вооруженных сил США, так и для общественности, это событие осталось в значительной степени незамеченным, поскольку празднование его «означало бы признание неприятной истины: армия США находится в беспрецедентном кризисе с набором персонала. Фактически, численность Вооруженных сил, и в частности армии, сейчас сокращается», - пишут американские эксперты.

Американские военные эксперты отмечают, что различные факторы привели к кадровому кризису. Более высокие призывные взносы и обещания выплатить долги колледжам менее привлекательны для молодых американцев, которые не заинтересованы в военной службе и более склонны к изучению возможности трудоустройства на напряженном рынке труда. Катастрофические войны в Ираке и Афганистане также внесли свою лепту, подорвав доверие к военному руководству.

Что еще весьма важно, 77 % американцев в возрасте от 17 до 24 лет не могут https://www.nbcnews.com/news/rcna35078 поступить на военную службу из-за физических или умственных недостатков, злоупотребления психоактивными веществами или отсутствия образования. Из тех, кто имеет на это право, только 9 % хотят служить в армии. 57 % молодых американцев просто боятся служить. Они уверены, что после службы они будут страдать от психических проблем и физических травм.

Аналитики признают, что сокращение численности Вооруженных сил без соответствующего сокращения их дислокации за рубежом привело к чрезвычайно высокой интенсивности боевых действий и переутомлению личного состава, что негативно сказалось на готовности армии к военным действиям с противником. "Армии США нужно либо больше солдат, либо меньше миссий», - резюмируют СМИ.

Катастрофическая ситуация с кадровым составом в Вооруженных силах США обостряется также и тем, что в их рядах наблюдается настоящая эпидемия самоубийств. Так, в 2021 году 176 военнослужащих покончили жизнь самоубийством. Это был антирекорд с 1938 года. Уровень самоубийств, по данным Пентагона, растет во всех родах войск с 2015 года. По данным Американской ассоциации ветеранов Ирака и Афганистана (IAVA) за 2022 год, почти половина военнослужащих США задумывались о самоубийстве с тех пор, как вступили в армию. Особенно уровень самоубийств среди действующих военнослужащих и ветеранов начал расти после 11 сентября 2001 года, достигнув 30 177 человек. Этот высокий уровень самоубийств, по признанию американских экспертов, демонстрирует «неспособность правительства США и американского общества справиться с психическим стрессом военнослужащих, возникающим в результате наших нынешних конфликтов».

Как пишет The Wall Street Journal, в армии США всегда было больше новобранцев из семей военнослужащих. Однако сегодня члены семей военнослужащих редко рекомендуют своим детям служить в армии.

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Из-за нехватки персонала Пентагон сократил свои потребности в новобранцах и теперь набирает только 90 % воинских частей. В армию начали принимать людей даже не закончивших школьного образования. В этих условиях создаются специальные лагеря для призывников, где будут готовить к военной службе тучных и умственно отсталых людей.