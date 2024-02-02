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vizir47
Китай и США нацелены на одну и ту же посадочную площадку на южном полюсе Луны
Как стало известно, предстоящая китайская космическая миссия Chang'e 7, запуск которой запланирован на 2026 год, и миссия НАСА Artemis нацелены на одну и ту же посадочную площадку в кратере Шеклтон на южном полюсе Луны.

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Согласно сообщению National Science Review, предстоящая китайская космическая миссия Chang'e 7, запуск которой запланирован на 2026 год, нацелена на посадочную площадку в кратере Шеклтон на южном полюсе Луны. В частности, стало известно, что спускаемый китайский аппарат вместе с марсоходом и небольшим «летающим зондом» (вероятно, прыгающим зондом) нацелен на посадку на освещенном краю кратера Шеклтон. На данный момент нет тайконавтов, но автоматическим зондам планируется поручить исследовать этот район, который может содержать много ресурсов, полезных для длительного пребывания астронавтов на Луне.

Также известно, что НАСА тоже рассматривает этот весьма желанный район для своих будущих миссий Artemis, как идеальное место для строительства лунного базового лагеря.

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A mosaic of the Shackleton Crater created with imagery by LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera) and ShadowCam, a NASA instrument on board a KARI (Korea Aerospace Research Institute) spacecraft.

Кратер Шеклтон интересен во многих отношениях. Погруженный в вечную тьму в центре, его край освещен солнцем почти круглый год в нескольких точках, что делает это место идеальным, где астронавты могут использовать солнечную энергию, а также добывать водяной лед в кратере.

Согласно обнародованным Пекином планам, китайская миссия Chang'e 7 доставит на Луну георадар для поиска следов водяного льда и других природных ресурсов на южном полюсе. «На Южном полюсе Луны должны быть благоприятные условия для солнечного света, что означает непрерывное электроснабжение и стабильные температуры. Это позволит проводить роботизированные исследования и осуществлять долгосрочную деятельность с экипажем», - сказал Ву Вейрен, китайский инженер и главный конструктор китайской программы исследования Луны.

Китай и НАСА хотели бы обосноваться на Луне на постоянной основе. В августе 2022 года Федеральное космическое агентство США представило тринадцать потенциальных мест посадки на Луну для пилотируемой миссии Artemis III, которая недавно была перенесена на сентябрь 2026 года. Эта задержка вызвала много опасений в Соединенных Штатах, особенно среди членов Конгресса США, обеспокоенных тем, что Китай обгонит НАСА на этом этапе исследования Луны. Чтобы Конгресс США забеспокоился,было достаточно провала миссии Peregrine в начале января и переноса миссии Artemis III на год.  Эта задержка откровенно разочаровала американских политиков, которые видят в ней риск серьезной геополитической неудачи, объясняют СМИ. «Страна, которая приземлится первой, получит возможность создать прецедент в отношении того, будет ли будущая лунная деятельность осуществляться открыто и прозрачно или более непрозрачно», - предупредил республиканец Фрэнк Лукас, председатель Комитета по науке, космосу и технологиям в Палате представителей. Республиканский представитель Билл Поузи, со своей стороны, заявил, что, если Соединенным Штатам удастся получить «окончательное военное преимущество», то есть доминировать в космосе, то они будут контролировать «судьбу Земли».

 В этой связи в последнее время в США все чаще напоминается, что в 2020 году китайская миссия Chang'e 5 уже нанесла Соединенным Штатам сильный удар в космической гонке, доставив лунные образцы на Землю впервые за четыре десятилетия. Ожидается, что в 2025 году Chang'e 6 также отправится на сбор небольшого количества лунной пыли.

Что же касается главы НАСА, то он выступает с предупреждениями, что «Китай может попытаться захватить Луну». В частности, еще в начале 2023 года главный администратор НАСА Билл Нельсон заявлял, что «Китай захватит определенные части Луны и запретит доступ к ней другим странам». В то же время он считает, что на данный момент НАСА все еще находится на передовых позициях, и Китай не рассматривает возможность отправки астронавтов на Луну до 2030 года: "Сначала КНР должна, помимо строительства посадочного модуля на Луну, оснастить себя ракетой, способной запустить ее пилотируемый корабль, чего еще нет".

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Однако в любом случае, новая космическая гонка действительно началась, и она добавляет пороха в итак непростые отношения между Пекином и Вашингтоном.

#луна #сша vs китай #освоение луны
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