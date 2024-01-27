Военная делегация Израиля посетила Соединенные Штаты, где встретилась с представителями Пентагона, Госдепартамента США, а также руководством компаний Lockheed Martin и Boeing. В результате было подписано соглашение о предоставлении Израилю значительного количества самолетов и боеприпасов.

По сообщениям СМИ, делегация представителей служб безопасности и военного министерства Израиля, во главе с генеральным директором министерства обороны генералом Эяль Замиром, посетила Соединенные Штаты для переговоров по новому гигантскому контракту на поставки американского оружия.

В ходе состоявшейся 25 января их встречи с представителями Пентагона, Госдепартамента США, а также руководством компаний Lockheed Martin и Boeing было подписано соглашение о предоставлении Израилю значительного количества самолетов и боеприпасов.

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В частности, указанное соглашение включает в себя поставку Соединенными Штатами:

- 25 самолетов F35i;

- 25 самолетов F15 AI, причем Израиль станет первой страной в мире, которая получит эту новую усовершенствованную модель американского F15;

- 12 вертолетов Apache;

- несколько тысяч боеприпасов, которые должны быть доставлены в ближайшие дни для войны в Газе.

Как уточняется, самолеты будут доставлены в кратчайшие сроки. Компания Boeing, которая производит F15 и F35, в первую очередь обязуется разместить израильский заказ. Для завершения сделок Израилю и США требуется одобрение правительств - решение, которое, по словам источников, может быть принято в ближайшие недели.

По мнению израильских официальных лиц, это беспрецедентный контракт. По меньшей мере 250 грузовых самолетов и 20 судов США уже доставили в Израиль более 10 000 тонн вооружения и военной техники с начала войны. Как отмечают ближневосточные СМИ, в ходе последнего вооруженного обострения ситуации в Газе уже погибли более 1400 израильских поселенцев и солдат. По данным Министерства здравоохранения Палестины, по меньшей мере 26 083 палестинца погибли, 75% из которых - женщины и дети.

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Согласно опубликованному 20 января отчету The Wall Street Journal, к середине декабря в результате израильских бомбардировок было разрушено около 300 000 домов в Газе, что составляет 70 % зданий в этом районе. По словам официальных лиц США, Израиль использовал около 29 000 бомб во время своих бомбардировок, из которых по меньшей мере 22 000 бомб были поставлены США.