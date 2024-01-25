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vizir47
Для доминирования в Черном море Украина делает акцент на производстве подводных беспилотников
Западные источники информации отмечают, что Киев в последнее время заметно активизировал сотрудничество с Западом в корректировке своей тактики морских сражений в Черном море для усиления там противодействия России.

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Как отмечают западные источники информации, Киев в последнее время заметно активизировал сотрудничество с Западом в корректировке своей тактики морских сражений в Черном море для усиления там противодействия России. К указанной деятельности, как указывается, Киев идет с учетом того, что события последних двух лет СВО показали  важность растущего потенциала российского военно-морского флота, который доминирует в черноморском бассейне.

Не располагая достаточными и мощными военно-морскими силами, Украина в этих условиях в последний год заметно нарастила при содействии западных союзников производство и использование морских надводных беспилотников, которые заметно обострили тактику морских сражений в последнее время. Однако в Киеве признают, что применение надводных дронов, при совершенствовании Россией борьбы с ними, имеет существенные недостатки, в связи с чем там разработали проект «Project FURY», направленный  на активное внедрение в противодействии России в Черном море высокоэффективных западных подводных беспилотников.

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Project FURY (Первый украинский роботизированный военно-морской флот), который будет представлен на хакатоне Министерства обороны Украины "Наступление машин" 28 января, предлагает эволюцию морских сражений без экипажа.

В интервью, опубликованном 11 января, вице-адмирал Алексей Неижпапа, командующий ВМС Украины, следующим образом прокомментировал этот проект: “Некоторые из наших трюков и тактик, которые были отработаны в 2022 и 2023 годах, не сработают в 2024 году. Поэтому вам нужно менять тактику, менять технические характеристики всего, что мы делаем”. При этом украинским военачальником было отмечено, что Россия внедряет больше средств защиты на море, лучше противодействуя морским беспилотникам Украины. Хотя беспилотные летательные аппараты и надводные беспилотники по-прежнему будут актуальны, сегодня у Украины якобы есть несколько проектов подводных беспилотников (AUV: автономный подводный аппарат). И в этом контексте Project FURY направлен на создание совершенно нового автономного подводного беспилотного аппарата, который «будет обладать очевидными преимуществами внезапности, скрытности и живучести. И хотя такие дроны, вероятно, будут дороже, чем нынешние USV, они будут многоразовыми и, следовательно, дешевле в долгосрочной перспективе. В то же время они не требуют материально-технического обеспечения и присутствия персонала, как обычные подводные лодки».

Как отмечают западные военные аналитики,  Project FURY предусматривает усиление партнерства Украины с опытными производителями беспилотных летательных аппаратов на Западе и, по сути, в превращении существующей платформы в активное оружие в сражениях на Черном море. Такое тесное сотрудничество с Западом значительно снижает риск разработки и должно привести к созданию гораздо более мощной платформы, чем если бы Украина начинала разработку такого вида оружия с нуля.

AUV будет рассматриваться как платформа для выполнения целого ряда задач. И он сможет нести автономное оружие, такое как мины, торпеды, или даже ракеты, запускаемые с подводных лодок. Используя существующие разработки, планируется также установка ряда датчиков, что позволит применять такие AUV для выполнения разведывательных миссий.

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#украина #сво #морские беспилотники украины #project fury
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