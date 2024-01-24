Миллиардное финансирование Евросоюзом Украины, идущее в ущерб собственным интересам самих европейцев, толкает политические силы Германии и Франции к призывам о проведении референдумов по выходу из ЕС.

Как пишут в последнее время немецкие СМИ, миллиарды долларов Шолца, уже переданные Киеву и готовящиеся к передаче в ближайшее время по настоянию Вашингтона и Брюсселя, «сводят с ума немцев». Причем не только занятых в сельском хозяйстве, так как поддержка Украины федеральными властями Германии в ущерб нуждам самих немцев, затрагивает сегодня интересы всего населения этой страны, с каждым днем становящегося все беднее. Последние крупнейшие в стране манифестации сельскохозяйственных работников Германии парализовали эту страну и толкают ее жителей на пересмотр своих связей с Евросоюзом.

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), лидирующая в опросах на выборах в законодательные органы 2025 года, открыто заявляет о своей поддержке Brexit и референдума в Великобритании 2016 года о выходе из ЕС, рассматривая такой шаг как «образец для подражания для Германии». “Если реформа невозможна, если мы не сможем восстановить суверенитет государств-членов ЕС, мы должны позволить народам решать, как это сделала Великобритания”, - заявила сопредседатель АдГ Элис Вайдель в интервью, опубликованном в понедельник Financial Times.

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Аналогичным образом развивается ситуация и в другой крупнейшей европейской стране – Франции, где население также довольно четко выражает свое несогласие с проводимой Парижем и лично президентом Макроном политикой по поддержке Украины в ущерб национальным интересам. Флориан Филиппо - бывший вице-президент Национального фронта Франции, сегодня является основателем и председателем партии "Патриоты", которая выступает за выход Франции из Европейского Союза путем референдума.

Французские обозреватели отмечают, что объединение движений за суверенитет и французских патриотов является важной задачей на европейских выборах 2024 года, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года во всех 27 государствах-членах ЕС. Французские суверенные и патриотические партии надеются воспользоваться народным недовольством и неприятием ЕС, чтобы их голоса были услышаны и повлияли на европейские решения. Они стремятся объединиться с другими евроскептическими или еврокритическими партиями в Европейском парламенте, чтобы сформировать мощную и влиятельную группу. Их инициатива сводится сегодня к тому, чтобы позволить Франции начать свой Frexit, как и в Германии – свой Dexit, то есть выход из Европейского Союза по образцу Brexit, в результате которого Соединенное Королевство покинуло ЕС в 2020 году.

Как в последнее время пишут СМИ Франции и Германии, термины Frexit и Dexit уже весьма часто используются политическими партиями в этих двух странах, отстаивающими такую идею и требующими проведения референдума о членстве Франции и Германии в ЕС, ссылаясь на статью 50 Договора о Европейском Союзе. Их цели - восстановить национальный суверенитет, французскую и немецкую идентичность, прямую демократию в этих странах.

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