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vizir47
Африканский Союз активизировал реализацию континентальной зоны свободной торговли AfCFTA
Африканским Союзом принимается ряд дополнительных мер для ускорения реализации Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA). Одной из них будет проведение в феврале в Аддис-Абебе (Эфиопия) специального тренинга для послов и дипломатов, аккредитованных при АС

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Соглашение об Африканской континентальной зоне свободной торговли (African Continental free trade area, AfCFTA) было подписано в марте 2018 г. в Руанде. Его цель - формирование единого рынка товаров, услуг и стимулирования миграции населения для углубления интеграционных процессов на континенте. 30 мая 2019 года Соглашение о создании AfCFTA вступило в силу для двадцати четырех стран, ратифицировавших его к этому времени.

Когда остальные тридцать одно государство-член Африканского Союза (АС) ратифицируют его, AfCFTA охватит рынок с населением в 1,2 миллиарда человек и валовым внутренним продуктом (ВВП) в размере 2,5 триллиона долларов, что сделает AfCFTA самым крупным интеграционным мега-проектом в мировой экономике  и крупнейшим торговым соглашением в мире со времен создания Всемирной торговой организации (ВТО).

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В последнее время Африканским Союзом принимается ряд дополнительных мер для ускорения реализации указанного Соглашения. Одной из них стало предложение о проведении в феврале с.г. в Аддис-Абебе (Эфиопия) специального тренинга для послов и дипломатов, аккредитованных при АС.

Как подчеркивается в озвученном заявлении  Африканского Союза, такое обучение африканских послов и дипломатов «позволит получить ценную информацию и политические рекомендации, которые могут способствовать развитию Континентальной Африканской зоны свободной торговли». Речь идет, прежде всего, о «значительном увеличении внутриафриканской торговли, содействии региональной интеграции и экономическому росту, созданию рабочих мест и, наконец, об улучшении условий жизни населения континента», уточняется в заявлении. В Африканском Союзе надеются, что тренинг  поможет сформировать консенсус и заручиться поддержкой необходимых реформ и корректировок политики на национальном и региональном уровнях.

По сообщению Фонда по наращиванию потенциала в Африке (ACBF), такой тренинг ускорит реализацию африканской континентальной зоны свободной торговли и раскроет ее огромный потенциал с точки зрения экономической интеграции, упрощения процедур торговли и устойчивого развития во всей Африке.

Запланированный на 20 и 21 февраля с.г., такой тренинг по успешному внедрению AfCFTA будет проводиться по инициативе Фонда по наращиванию потенциала в Африке в партнерстве с департаментом экономического развития, торговли, туризма, промышленности и горнодобывающей промышленности (ETTIM) Комиссии Африканского Союза. «Правительства должны воспользоваться преимуществами AfCFTA для содействия инклюзивным и структурным преобразованиям в африканских странах с целью увеличения объема внутриафриканской торговли», - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что в тренинге также примут участие представители частного сектора из стран, которые уже начали торговать в рамках AfCFTA и в настоящее время участвуют в инициативе управляемой торговли (GTI). Это Камерун, Гана, Египет, Кения, Маврикий, Руанда, Танзания и Тунис.

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По словам организаторов тренинга, благодаря привлечению послов и дипломатов африканских стран это мероприятие предоставляет идеальную возможность для развития сотрудничества между государствами-членами АС и улучшения координации, необходимой для ускорения реализации AfCFTA.

#afcfta #африканская континентальная зона свободной торговли #африканский союз
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