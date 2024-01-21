Африканским Союзом принимается ряд дополнительных мер для ускорения реализации Соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA). Одной из них будет проведение в феврале в Аддис-Абебе (Эфиопия) специального тренинга для послов и дипломатов, аккредитованных при АС

Соглашение об Африканской континентальной зоне свободной торговли (African Continental free trade area, AfCFTA) было подписано в марте 2018 г. в Руанде. Его цель - формирование единого рынка товаров, услуг и стимулирования миграции населения для углубления интеграционных процессов на континенте. 30 мая 2019 года Соглашение о создании AfCFTA вступило в силу для двадцати четырех стран, ратифицировавших его к этому времени.

Когда остальные тридцать одно государство-член Африканского Союза (АС) ратифицируют его, AfCFTA охватит рынок с населением в 1,2 миллиарда человек и валовым внутренним продуктом (ВВП) в размере 2,5 триллиона долларов, что сделает AfCFTA самым крупным интеграционным мега-проектом в мировой экономике и крупнейшим торговым соглашением в мире со времен создания Всемирной торговой организации (ВТО).

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В последнее время Африканским Союзом принимается ряд дополнительных мер для ускорения реализации указанного Соглашения. Одной из них стало предложение о проведении в феврале с.г. в Аддис-Абебе (Эфиопия) специального тренинга для послов и дипломатов, аккредитованных при АС.

Как подчеркивается в озвученном заявлении Африканского Союза, такое обучение африканских послов и дипломатов «позволит получить ценную информацию и политические рекомендации, которые могут способствовать развитию Континентальной Африканской зоны свободной торговли». Речь идет, прежде всего, о «значительном увеличении внутриафриканской торговли, содействии региональной интеграции и экономическому росту, созданию рабочих мест и, наконец, об улучшении условий жизни населения континента», уточняется в заявлении. В Африканском Союзе надеются, что тренинг поможет сформировать консенсус и заручиться поддержкой необходимых реформ и корректировок политики на национальном и региональном уровнях.

По сообщению Фонда по наращиванию потенциала в Африке (ACBF), такой тренинг ускорит реализацию африканской континентальной зоны свободной торговли и раскроет ее огромный потенциал с точки зрения экономической интеграции, упрощения процедур торговли и устойчивого развития во всей Африке.

Запланированный на 20 и 21 февраля с.г., такой тренинг по успешному внедрению AfCFTA будет проводиться по инициативе Фонда по наращиванию потенциала в Африке в партнерстве с департаментом экономического развития, торговли, туризма, промышленности и горнодобывающей промышленности (ETTIM) Комиссии Африканского Союза. «Правительства должны воспользоваться преимуществами AfCFTA для содействия инклюзивным и структурным преобразованиям в африканских странах с целью увеличения объема внутриафриканской торговли», - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что в тренинге также примут участие представители частного сектора из стран, которые уже начали торговать в рамках AfCFTA и в настоящее время участвуют в инициативе управляемой торговли (GTI). Это Камерун, Гана, Египет, Кения, Маврикий, Руанда, Танзания и Тунис.

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По словам организаторов тренинга, благодаря привлечению послов и дипломатов африканских стран это мероприятие предоставляет идеальную возможность для развития сотрудничества между государствами-членами АС и улучшения координации, необходимой для ускорения реализации AfCFTA.