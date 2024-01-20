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vizir47
Великобритания успешно испытала лазерное оружие против воздушных целей
В последнее время многие страны стали внедрять лазерное оружие в свою противовоздушную оборону. 19 января с.г. к его использованию присоединилась и Великобритания.

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В последнее время многие страны стали внедрять использование лазеров для борьбы с самолетами и беспилотниками противников, делая этот тип оружия все более совершенным и эффективным.

Так, в США активно разрабатывается устройство M-SHORAD (противовоздушная оборона ближнего действия с направленным энергетическим маневром), которое даже недавно испытывалось на самолете Stryker. Лазерная пушка «Phantom» недавно была поставлена компанией Northrop Grumman Пентагону. Система HELIOS (высокоэнергетического лазера со встроенным оптическим ослепителем и системой наблюдения), предназначенная для эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke, испытывается ВМС США.

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Ряд других стран также пытается следовать примеру США, среди которых, в частности, Израиль с его Iron Beam, Франция, пытающаяся использовать лазерную систему борьбы с беспилотниками Helma-P, Германия, которая в сентябре прошлого года завершила испытания разработанного Rheinmetall лазерного оружия LWD.

Успешно используется лазерное оружие "Пересвет" и российскими военными, которое может сбивать беспилотники с расстояния в пять километров.

Не остался в стороне и Китай: в прошлом году он заявил, что разработал лазерную технологию, которая должна «произвести революцию» в области противовоздушной обороны, на основе работы исследователей из Университета Чанша.

Такое оружие, использующее направленную энергию, имеет как минимум два преимущества: точность и низкую стоимость его использования по сравнению с ракетой класса "земля-воздух". Однако его эффективность может быть ограничена несколькими факторами, в частности, погодными условиями.

Активно пытается присоединиться к гонке создания и использования лазерного оружия и Соединенное Королевство, вложив еще в 2017 году100 миллионов фунтов стерлингов в программу " DragonFire" [LDEW], разработка которой была поручена компаниям MBDA UK, Leonardo UK и QinetiQ под эгидой Лаборатории оборонной науки и технологий [Dstl].

 И вот 19 января с.г. Министерство обороны Великобритании сообщило об «успешном первом использовании мощного лазерного оружия в противодействии воздушным целям». Как стало известно, система DragonFire, мощность которой составляет 50 кВт, успешно сбивала беспилотные летательные аппараты с «расстояния в несколько километров» во время испытаний, проведенных на Гебридских островах.

Хотя дальность действия указанного оружия пока не озвучивается британским военным ведомством, тем не менее было сообщено, что DragonFire достаточно точен, чтобы поразить «монету в один фунт стерлингов с расстояния в милю». Также указано, что его эксплуатационные расходы «составляют менее 10 фунтов стерлингов за выстрел».

Как было заявлено британским министерством обороны, «этот важный шаг продемонстрировал способность поражать воздушные цели на соответствующих расстояниях и является важным шагом на пути к внедрению этой технологии в эксплуатацию. Британская армия и Королевский флот рассматривают возможность использования его в своих будущих возможностях противовоздушной обороны». Известно также, что DragonFire может быть установлен на броненосцах Wolfhound и фрегатах «type 23», на которых в ближайшее время планируется проведение испытания такого оружия.

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Британский министр обороны Грант Шаппс прокомментировал  проведенные 19 января испытания  DragonFire словами: «Этот вид современного вооружения может произвести революцию на поле боя, уменьшив зависимость от дорогостоящих боеприпасов и одновременно снизив риск сопутствующего ущерба». При этом, на словах о "дорогостоящих боеприпасах" Шаппсом был сделан особый акцент, с учетом испытываемых Великобританией и другими странами-членами НАТО их дефицита после массированного направления тысяч боеприпасов Украине.

#великобритания #лазерное оружие #dragonfire
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