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vizir47
Робот-компаньон для совместных компьютерных игр разработан в Японии
Японскими исследователями из колледжа науки и техники в Наре представлен на рынок новый небольших размеров робот, который может не только играть с геймером, но и благоприятно воздействовать на психику игрока.

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Японскими исследователями представлен на рынок новый небольших размеров робот, который может не только играть с геймером, но и имеет некоторые терапевтические, социальные свойства.

Компактный японский робот, представленный специализированными онлайн-СМИ Tech Xplore и New Atlas, разработан таким образом, чтобы сделать сеансы видеоигр отдельных геймеров менее уединенными. У него нет официального имени, возможно для того, чтобы его можно было окрестить по своему усмотрению. Он действительно может играть с вами с джойстиком в руке, как это сделал бы партнер (или противник).

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"Is that all you got, Hiro?" This sassy-looking robot gaming companion attempts to keep gamers socially engaged

Эта новинка - плод работы колледжа науки и техники в Наре (юг Японии). Указанное изобретение, по замыслам его авторов, предназначено для обеспечения более теплого и душевного взаимодействия с игроком, чем если бы мы просто столкнулись с виртуальным противником. Робот, играя с вами, комментирует происходящее в прямом эфире и даже может подбодрить вас на отдельных этапах игры.

Это творение является продолжением целой линейки роботов-компаньонов, разработанных в Японии за последние несколько лет в ответ на ускоренное изменение возрастной пирамиды населения, которое стареет с большой скоростью, а молодежь все больше остается одна.

Цель изобретения состоит в том, чтобы предоставить каждому гражданину возможность вести активную социальную жизнь. Этот робот также может обладать терапевтическими способностями, благоприятно воздействую на психику игрока. И в этом плане его разработчики стремятся провести эксперименты, чтобы определить, что он может дать игрокам, например, с расстройством аутистического спектра.

Эта компьютерная новинка хорошо сконструирована: независимо от того, играет робот с вами или против вас, он идеально адаптируется к необходимому уровню, чтобы не быть чрезмерно сильным или излишне слабым (если только вы сами не захотите). Он разговаривает с вами настолько естественно, насколько это возможно, поскольку он научился этому, используя языковую модель, аналогичную той, которая применялась для создания последней версии ChatGPT.

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#япония #иновационные технологии #игровой робот
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