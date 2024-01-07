Проект по строительству туннеля под Средиземным морем получил депозит в размере 2,3 миллиона евро от испанской компании Secegsa. Это позволяет надеяться на завершение его строительства до начала Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Проект по строительству туннеля под Гибралтарским проливом часто увязывают с политическим и экономическим будущим отношений между Европой и Африкой.

До сих пор прогнозы в отношении реализации этого по истине фараонского проекта были весьма спорными занятием, хотя и основывались на давней надежде в конечном счете реализовать этот объективно необходимый транспортный путь между Европой и Африкой. Высказывались и надежды, что с созданием Европейского союза он возьмет реализацию этого проекта на себя.

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Долгое время эту надежду выдавали как желаемое за действительное, прежде чем европейцы осознали, что Марокко не будет долго ждать зеленого света от Брюсселя, чтобы еще прочнее укрепить свое положение в Африке. Последний ветер обещаний европейских инвестиций в королевство сдвинул с мертвой точки этот проект туннеля под Средиземным морем, который только что получил депозит в размере 2,3 миллиона евро от испанской компании Secegsa, занимающейся исследованием проектов улучшения транспортной связи через Гибралтарский пролив (Secegsa).

Как отмечает испанская пресса, это финансирование было включено правительством Испании в последний государственный бюджет и одобрено Законодательным собранием. В конце 2023 года Secegsa подписала соглашение с аналогичной марокканской компанией SNED (Национальное общество по исследованию Гибралтарского пролива), созданной с той же целью, что и испанская, и надеется кратчайшие сроки завершить совместные технико-экономические обоснования по реализации этого проекта.

Относительно технических характеристик проектируемого туннеля сообщается, что его общая протяженность составит 42 километра, из которых 27,8 километра будут находиться под водой, а остальные будут проходить через подземный туннель с максимальной глубиной 300 метров. Внутренний диаметр каждого однопутного туннеля должен будет составлять 7,9 метра. Соединение сухопутной и подводной частей туннеля будет осуществляться в пунктах Палома в Тарифе (Марокко) и Малабата в заливе Танжер.

Представители марокканских властей подчеркивают твердое намерение королевской семьи соединить таким транспортным проектом Африку с Европой, будучи убежденными, что туннель под Гибралтарским проливом не только станет незаменимым шлюзом между двумя континентами, но и что сегодня созданы все условия для его воплощения в жизнь.

23 декабря 2023 года министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали, Нигера и Чада, встретились в Марракеше (Марокко). Там они указали на поддержку своих стран международной инициативы короля Мохаммеда VI по содействию доступу государств Сахеля к Атлантическому океану, который предоставляет большие возможности для экономических преобразований всего региона, в том числе и с использованием будущего афро-европейского туннеля под Гибралтаром. Чтобы это сотрудничество было эффективным, министры иностранных дел африканских государств договорились создать в каждой стране национальную рабочую группу для поддержки реализации этой инициативы.

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В то же время, согласно иберийским СМИ, испанцы явно гораздо больше, чем марокканцы, заинтересованы в строительстве железнодорожного сообщения Марокко-Испания в туннеле под Гибралтарским проливом до чемпионата мира по футболу 2030 года, в котором большая часть матчей будет проводиться в Испании, Португалии и Марокко. По данным специализированного испанского портала Railtech, «ожидается, что реализация проекта займет до пяти лет. Само строительство должно начаться уже в конце 2024 – начале 2025 гг., что позволит завершить его до начала Чемпионата мира по футболу» и позволит футбольным болельщикам Африки и Европы на поездах добираться до мест проведения матчей.