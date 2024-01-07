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vizir47
Туннель под Средиземным морем собираются построить к началу чемпионата мира по футболу 2030 года
Проект по строительству туннеля под Средиземным морем получил депозит в размере 2,3 миллиона евро от испанской компании Secegsa. Это позволяет надеяться на завершение его строительства до начала Чемпионата мира по футболу 2030 года.

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Проект по строительству туннеля под Гибралтарским проливом часто увязывают с политическим и экономическим будущим отношений между Европой и Африкой.

До сих пор прогнозы в отношении реализации этого по истине фараонского проекта были весьма спорными занятием, хотя и основывались на давней надежде в конечном счете реализовать этот объективно необходимый  транспортный путь между Европой и Африкой. Высказывались и надежды, что с созданием Европейского союза он возьмет реализацию этого проекта на себя.

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Долгое время эту надежду выдавали как желаемое за действительное, прежде чем европейцы осознали, что Марокко не будет долго ждать зеленого света от Брюсселя, чтобы еще прочнее укрепить свое положение в Африке. Последний ветер обещаний европейских инвестиций в королевство сдвинул с мертвой точки этот проект туннеля под Средиземным морем, который только что получил депозит в размере 2,3 миллиона евро от испанской компании Secegsa, занимающейся исследованием проектов улучшения транспортной связи через Гибралтарский пролив (Secegsa).

Tunnel sous la Méditerranée. Les fans de football prendront-ils le train ? – .

Как отмечает испанская пресса, это финансирование было включено правительством Испании в последний государственный бюджет и одобрено Законодательным собранием. В конце 2023 года Secegsa подписала соглашение с аналогичной марокканской компанией SNED (Национальное общество по исследованию Гибралтарского пролива), созданной с той же целью, что и испанская,  и надеется  кратчайшие сроки завершить совместные технико-экономические обоснования по реализации этого проекта.

Относительно технических характеристик проектируемого туннеля сообщается, что его общая протяженность составит 42 километра, из которых 27,8 километра будут находиться под водой, а остальные будут проходить через подземный туннель с максимальной глубиной 300 метров. Внутренний диаметр каждого однопутного туннеля должен будет составлять 7,9 метра. Соединение сухопутной и подводной частей туннеля будет осуществляться в пунктах Палома в Тарифе (Марокко) и  Малабата в заливе Танжер.

Представители марокканских властей подчеркивают твердое намерение королевской семьи соединить таким транспортным проектом  Африку с Европой, будучи убежденными, что туннель под Гибралтарским проливом не только станет незаменимым шлюзом между двумя континентами, но и что сегодня созданы все условия для его воплощения в жизнь.

23 декабря 2023 года министры иностранных дел Буркина-Фасо, Мали, Нигера и Чада, встретились в Марракеше (Марокко). Там они указали на поддержку своих стран международной инициативы короля Мохаммеда VI по содействию доступу государств Сахеля к Атлантическому океану, который предоставляет большие возможности для экономических преобразований всего региона, в том числе и с использованием будущего афро-европейского туннеля под Гибралтаром. Чтобы это сотрудничество было эффективным, министры иностранных дел африканских государств договорились создать в каждой стране национальную рабочую группу для поддержки реализации этой инициативы.

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В то же время, согласно иберийским СМИ, испанцы явно гораздо больше, чем марокканцы, заинтересованы в строительстве железнодорожного сообщения Марокко-Испания в туннеле под Гибралтарским проливом до чемпионата мира по футболу 2030 года, в котором большая часть матчей будет проводиться в Испании, Португалии и Марокко. По данным специализированного испанского портала Railtech, «ожидается, что реализация проекта займет до пяти лет. Само строительство должно начаться уже в конце 2024 – начале 2025 гг., что позволит завершить его до начала Чемпионата мира по футболу» и позволит футбольным болельщикам Африки и Европы на поездах добираться до мест проведения матчей.

#евросоюз #африка #испания #марокко #гибралтарский пролив #туннель под средиземным морем
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