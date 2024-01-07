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vizir47
По оценкам Питера Шиффа, в 2024 году инфляция доллара увеличится
Известный американский экономист Питер Шифф указал на три основные причины, по которым инфляция может еще больше вырасти в этом году

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Питер Шифф - известный экономист и президент американской   брокерской компании Euro Pacific Capital Inc.  выступил  на днях с резким предупреждением о том, что «2024 год может стать ужасным для доллара».

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Для подтверждения своей оценки он указал на три основные причины, по которым инфляция может еще больше вырасти в этом году:

1. ФРС США, находящаяся под сильным влиянием политической динамики, хочет способствовать переизбранию Байдена. По мере приближения президентских выборов 2024 года она уже работает над тем, чтобы поддержать действующего кандидата. Так как президент США играет решающую роль в назначении председателя ФРС, председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл сегодня активно расставляет приоритеты в денежно-кредитной политике США, которая может способствовать переизбранию г-на Байдена. ФРС уже объявила о значительно более низких процентных ставках в 2024 и 2025 годах, что стратегически приурочено к выборам в США в этом году.

В этих условиях Питер Шифф прогнозирует, что ФРС продолжит свою голубиную инфляционную политику до конца этого года выборов.

2. «Сила» экономики США основана на инфляции, которая в значительной степени иллюзорна. Это фасад, созданный инфляционной политикой, а не реальный экономический рост.

Питер Шифф объясняет, что рост фондовых индексов и других финансовых показателей в 2023 году отражает ожидания инвесторов в отношении стимулирования инфляции со стороны ФРС, а не реальный экономический прогресс.  Вместо того, чтобы снижать ставки для экономики в целом и переживать массовый обвал фондовых рынков, ФРС предпочитает проводить мягкую денежно-кредитную политику. Конгресс тоже предпочитает поддерживать высокие бюджеты, а не рисковать потерять переизбрание.

Все это приводит к росту инфляции, которую Питер Шифф называет «единственным доступным им волшебным трюком».

3. Торговый дефицит США способствует инфляции. Питер Шифф связывает ослабление доллара с недавним значительным торговым дефицитом в Соединенных Штатах. По его мнению, дешевый доллар приведет к росту цен на сырьевые товары и еще большему торговому дефициту, что, в свою очередь, еще больше ослабит доллар.

В этих условиях, как считает Шефф, США входят в классический сценарий, когда обесценивание валюты способствует внутренней инфляции. Торговый дефицит является не только симптомом экономических проблем, но и причинным фактором снижения стоимости доллара. И пока Соединенные Штаты будут продолжать увеличивать этот дефицит, давление на доллар будет сохраняться.

Как указывает Питер Шифф, тем временем инвесторы обращаются к другим безопасным ценным бумагам, таким как швейцарский франк. В результате в 2023 году курс франка вырос на 10 %. Это очень отрицательный знак для доллара в 2024 году и положительный знак для золота, поскольку люди покупают швейцарский франк в качестве безопасного убежища. Золото является еще более надежным убежищем, чем швейцарский франк, но тот факт, что швейцарский франк зарабатывает так много на долларе, указывает на то, что люди с подозрением относятся к доллару.

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#сша #кризис #доллар сша #биржи #фрс сша #миропорядок #питер шифф
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