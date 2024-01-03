Медиа-гигант Cox Media Group попала под пристальное внимание после рекламы своей технологии «активного прослушивания», которая позволяет маркетологам прослушивать разговоры через смартфоны и другие устройства.





Медиа-гигант Cox Media Group попал под пристальное внимание после того, как похвастался своей технологией «активного прослушивания», которая позволяет маркетологам прослушивать разговоры через смартфоны и другие устройства.

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Так, Fast Company сообщает, что Cox Media Group (CMG) заявила в своем недавнем сообщении, которое впоследствии было удалено, что разработала технологию, позволяющую слушать клиентов через микрофоны, встроенные в смартфоны, смарт-телевизоры и другие устройства. Эта технология, получившая название "активное прослушивание", предназначена для сбора данных о клиентах и предоставления им целевой рекламы, о чем ранее сообщал портал 404 Media.

Согласно документу от 28 ноября, подписанному вице-президентом Cox Media Group по цифровой стратегии, компания признает: “Да, наши телефоны нас слушают” и “CMG обладает техническими возможностями, которые можно использовать в интересах вашего бизнеса”.

Удаленное Cox Media Group в настоящее время это сообщение было, однако, заархивировано 404 Media. В нем утверждается, что использование «умных помощников» означает, в том числе, и то, что наши устройства должны всегда быть на связи. Тем самым предполагается, что технология создает профили клиентов на основе того, что она прослушивает, утверждая, что это приносит пользу, как потребителям, так и предприятиям, сокращая количество нерелевантной рекламы и более эффективно ориентируясь на потенциальных клиентов.

Как заявляет Cox Media Gro, ее подход заключается в создании технологии, позволяющей компаниям создавать ясную картину для расширения рынка и получать уведомления в режиме реального времени, когда кому-то нужны их услуги.

Однако законность утверждений Cox Media Group вызывает у многих протесты. Ведь не зря же большинство смартфонов оснащено индикаторами, которые предупреждают пользователей о постороннем использовании их микрофонов. Однако Cox Media Group не предоставила дополнительных подробностей о том, как работает их технология, в связи с чем сейчас на эту компанию обрушивается критика.