Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китай ответил на санкции США ужесточением экспорта редкоземов и технологий добычи
В ответ на не рыночные рычаги конкурентной борьбы Вашингтона, Китай расширил свои и без того жесткие ограничения на экспорт технологий, связанных с переработкой редкоземельных минералов.

реклама

Как показывают последние исследования, экономика «чистой энергии» - это экономика энергии редкоземельных металлов, являющихся существенной и важной ее частью.

 Китай сегодня контролирует 90 % рынка редкоземельных металлов, и стремится сохранить свою монополию на их переработку. Хотя Соединенные Штаты и прилагают усилия в этой области, однако трудности у них остаются весьма существенные из-за доминирующего положения Китая на этом рынке. В последнем противоборстве в указанной отрасли и в ответ на подчас совсем не рыночные рычаги конкурентной борьбы Вашингтона, Китай только что расширил свои и без того жесткие ограничения на экспорт технологий, связанных с переработкой редкоземельных минералов. Самые последние ограничения касаются технологии изготовления магнитов на базе редкоземельных минералов, используемых в электродвигателях и генераторах. Эти минералы также широко используются в автомобильной промышленности и в бытовой электронике, в частности, в производстве мобильных телефонов.

реклама

https://www.it-world.ru/upload/iblock/cb2/7mnrugzg6i48cqn2w6pizjhcu4y9d708.jpg

Указанные самые последние и самые значительные ограничения являются частью более широкой торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем в отношении обмена технологиями. В конце 2022 года Соединенные Штаты запретили экспорт современных микропроцессоров. Китай, с учетом того, что Соединенные Штаты импортируют половину своих потребностей в германии и весь используемый галлий,  отреагировал запретом на экспорт этих двух редкоземельных металлов, необходимых для производства современных микросхем.

Цена такого ответа становится довольно ясной, когда возникает понимание, что именно Китай поставляет 90 % мирового объема рафинированных редкоземельных металлов, производит 60 % этих двух металлов. Это также означает, что остальной мир отправляет три четверти своей руды редкоземельных минералов в Китай для переработки, и китайцы намерены продолжать пользоваться своей квазимонополией на их переработку. Таким образом, Китай имеет весьма сильные позиции в этой отрасли, чтобы решать, кто получит эти металлы и даже получит ли их остальной мир. Так, в 2010 году Китай неожиданно и резко сократил экспорт редкоземельных элементов, что привело к обвальному росту их цен.

Очевидным ответом на такие действия Китая стало, со стороны США, поощрение добычи редкоземельных минералов за пределами Китая. Нынешняя американская администрация разработала скромную программу, направленную на стимулирование разработки в Соединенных Штатах важнейших полезных ископаемых, таких как литий, никель, графит, кобальт и марганец. Многие редкоземельные элементы уже включены в так называемый список "критических полезных ископаемых", которые могут пользоваться стимулами для стимулирования внутреннего производства. На эти цели было выделено отдельное финансирование.

Однако, частная попытка перезапустить закрытый  рудник по добыче редкоземельных минералов, крупнейший в Соединенных Штатах, закончилась колоссальными финансовыми потерями для инвесторов, поскольку цены на редкоземельные металлы резко упали после того, как Китай восстановил свой прежний уровень их экспорта после сокращения в 2010 году.

Это показывает, как Китай может легко саботировать любую попытку поставить под сомнение свое доминирование на рынке редкоземельных металлов.

В этой связи сегодня эксперты в указанной области  указывают, что в мире, где консенсус в отношении свободной торговли товарами рушится, а геополитические интересы выходят на первый план, рынок редкоземельных минералов будет еще более непрогнозируемым. И если другие крупные страны и торговые блоки начнут двигаться в том же направлении, легкий доступ к производимым дешевым товарам, использующим редкоземельные минералы, может стать все более проблематичным.

 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 

#сша vs китай #галлий #германий #рынок редкоземельных металлов
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
Micron урегулировала иск о краже интеллектуальной собственности с Jinhua Integrated Circuit Co
Поставки голландских литографических систем в Китай выросли в 10 раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
17
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
11
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
20
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
24
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
+
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
9

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
1
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
6
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
3

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
18:38
по сути -куча хлама.ничего коллекционного там не вижу
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
Дмитрий Зяблов
18:37
Каждое поколение куртка это говорит.
Стали известны характеристики GeForce RTX 5090 — она будет вдвое быстрее GeForce RTX 4090
Кирилл Катровский
18:35
Я писал, что за подробностями вам надо обратиться к документации Wine, вы это прочли и пошли читать Википедию Proton. Это столь же разумно, как идти за продуктами в хозяйственный магазин – оба же мага...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Кирилл Катровский
18:33
Да, я понимаю то, что пишу. А вы пишете по иному принципу, верно?)
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Truth Sееker
18:32
Но тем не менее ватные кремлеботы там живут
Германия потратила на выплаты украинским беженцам больше, чем на военную помощь украинской армии
Кирилл Катровский
18:32
Этот несвязный бред сложно прокомментировать.
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Кирилл Катровский
18:31
Вы, конечно, можете так думать. Да, вы будете заблуждаться, но можете. Только меня в этом не убеждайте, живите в своём мире, который построили в своей голове сами.
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Вадим Кудрявцев
18:31
Не обращайте внимания на шизофреника.в этом году его даже зимой не отпустило,обычно осенью и весной только были обострения ранее
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Kira625
18:30
Следите на тематических ресурсах. Ну там всякие малоизвестные опеннеты и лоры ;) Там точно будет оживлённое обсуждение.
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
Кирилл Катровский
18:28
А почему вы решили, что Вики Протона это документация к Wine?
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем