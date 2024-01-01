В ответ на не рыночные рычаги конкурентной борьбы Вашингтона, Китай расширил свои и без того жесткие ограничения на экспорт технологий, связанных с переработкой редкоземельных минералов.

Как показывают последние исследования, экономика «чистой энергии» - это экономика энергии редкоземельных металлов, являющихся существенной и важной ее частью.

Китай сегодня контролирует 90 % рынка редкоземельных металлов, и стремится сохранить свою монополию на их переработку. Хотя Соединенные Штаты и прилагают усилия в этой области, однако трудности у них остаются весьма существенные из-за доминирующего положения Китая на этом рынке. В последнем противоборстве в указанной отрасли и в ответ на подчас совсем не рыночные рычаги конкурентной борьбы Вашингтона, Китай только что расширил свои и без того жесткие ограничения на экспорт технологий, связанных с переработкой редкоземельных минералов. Самые последние ограничения касаются технологии изготовления магнитов на базе редкоземельных минералов, используемых в электродвигателях и генераторах. Эти минералы также широко используются в автомобильной промышленности и в бытовой электронике, в частности, в производстве мобильных телефонов.

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Указанные самые последние и самые значительные ограничения являются частью более широкой торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем в отношении обмена технологиями. В конце 2022 года Соединенные Штаты запретили экспорт современных микропроцессоров. Китай, с учетом того, что Соединенные Штаты импортируют половину своих потребностей в германии и весь используемый галлий, отреагировал запретом на экспорт этих двух редкоземельных металлов, необходимых для производства современных микросхем.

Цена такого ответа становится довольно ясной, когда возникает понимание, что именно Китай поставляет 90 % мирового объема рафинированных редкоземельных металлов, производит 60 % этих двух металлов. Это также означает, что остальной мир отправляет три четверти своей руды редкоземельных минералов в Китай для переработки, и китайцы намерены продолжать пользоваться своей квазимонополией на их переработку. Таким образом, Китай имеет весьма сильные позиции в этой отрасли, чтобы решать, кто получит эти металлы и даже получит ли их остальной мир. Так, в 2010 году Китай неожиданно и резко сократил экспорт редкоземельных элементов, что привело к обвальному росту их цен.

Очевидным ответом на такие действия Китая стало, со стороны США, поощрение добычи редкоземельных минералов за пределами Китая. Нынешняя американская администрация разработала скромную программу, направленную на стимулирование разработки в Соединенных Штатах важнейших полезных ископаемых, таких как литий, никель, графит, кобальт и марганец. Многие редкоземельные элементы уже включены в так называемый список "критических полезных ископаемых", которые могут пользоваться стимулами для стимулирования внутреннего производства. На эти цели было выделено отдельное финансирование.

Однако, частная попытка перезапустить закрытый рудник по добыче редкоземельных минералов, крупнейший в Соединенных Штатах, закончилась колоссальными финансовыми потерями для инвесторов, поскольку цены на редкоземельные металлы резко упали после того, как Китай восстановил свой прежний уровень их экспорта после сокращения в 2010 году.

Это показывает, как Китай может легко саботировать любую попытку поставить под сомнение свое доминирование на рынке редкоземельных металлов.

В этой связи сегодня эксперты в указанной области указывают, что в мире, где консенсус в отношении свободной торговли товарами рушится, а геополитические интересы выходят на первый план, рынок редкоземельных минералов будет еще более непрогнозируемым. И если другие крупные страны и торговые блоки начнут двигаться в том же направлении, легкий доступ к производимым дешевым товарам, использующим редкоземельные минералы, может стать все более проблематичным.