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vizir47
В Массачусетском технологическом институте изобретена вибрирующая таблетка для похудения
Группа ученых Массачусетского технологического института изобрела пилюли, начинающие вибрировать, попадая в желудок, в результате чего в мозг поступает сигнал об ощущении насыщения.

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Проблема ожирения населения сегодня весьма актуальна для многих развитых западных стран. Особенно, как сообщают СМИ  США, от ожирения страдают сегодня американцы, где, по статистике, значительное число жителей имеют лишний вес, а каждый третий болен той или иной степенью ожирения. Речь идет как о взрослых, так и о детях. В частности, из-за ожирения молодежи армия США в последний период испытывает серьезные проблемы с пополнением военнослужащих. 

Как сообщают американские СМИ и исследовательские центры, эпидемия ожирения, затрагивающая почти 42% взрослого населения США, все больше напрягает ресурсы здравоохранения, увеличивая частоту сопутствующих заболеваний, таких как диабет, гипертония, рак и болезни сердца. 

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Ежегодно правительство США тратить порядка 147 млрд. долларов на борьбу с ожирением, а также сопутствующих ему заболеваний. Разрабатываются различные методики и лекарства для борьбы с ожирением.  В этом году в США разрешили применять семаглутид —лекарство от ожирения для взрослых и подростков, которое особенно рекламируется в последнее время. К этому препарату ученые шли 30 лет. Клинические исследования проводили в восьми странах, в том числе в России.

Однако фармакологические средства пока так и не доказали свою эффективность в избавлении от ожирения, так как во многом этот процесс обусловлен человеческим фактором.

Учитывая трудности изменения поведения людей и ограничения фармакологической терапии, американские ученые признают сохраняющуюся острую потребность в альтернативных методах, которые эффективно снижают увеличение веса.

В этом контексте внимание американской общественности привлекли результаты последних исследований группы ученых Массачусетского технологического института, которые изобрели пилюли, начинающие вибрировать, попадая в желудок, в результате чего в мозг поступает сигнал об ощущении насыщения.

Une fois dans l&#39;estomac, le m&eacute;dicament &eacute;met de petites vibrations qui transmettent au cerveau une&nbsp;sensation de sati&eacute;t&eacute;. | danilo.alvesd via Unsplash

Внутри изобретенной ими пилюли находится пружиненный механизм, который запускает вибрирующий двигатель, как только капсула проходит через желудок. В течение примерно тридцати минут небольшие вибрации передают мозгу ощущение сытости, сообщает издание ScienceAlert.

Как указывается исследователями, такую пилюлю можно принимать перед каждым приемом пищи. Это средство становится альтернативой другим существующим фармакологическим методам лечения, большинство из которых вызывают побочные эффекты у пациентов. Согласно опубликованным сведениям, "вибрирующий проглатываемый биоэлектронный стимулятор модулирует рецепторы растяжения желудка для иллюзорного насыщения". Этот препарат, получивший название «VIBES» («вибрирующий биоэлектронный стимулятор для приема внутрь»), имеет размер длиной 30,65 миллиметра и  уже был протестирован на  подопытных животных с избыточным весом. Его давали каждому животному за двадцать минут до кормления.

Результат: животные, принимавшие эту пилюлю, съели примерно на 40% меньше пищи, чем контрольные. Впоследствии исследовательская группа наблюдала потерю веса у таких подопытных животных. И все это без разрушения органов их пищеварительной системы или возникновения у них побочных эффектов.

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После этого первого успешного испытания ученые теперь планируют протестировать устройство на людях в надежде, что в ближайшее время препарат поступит в продажу по доступной цене.

#сша #медицина #инновации #массачусетский технологический институт #ожирение
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