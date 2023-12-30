Непогода на Западном побережье США вызвала появление гигантских волн вдоль побережья, наносящих ущерб прибрежным городкам и смывая людей.

Непогода на Западном побережье США вызвала появление гигантских волн вдоль побережья, в связи с чем Национальная метеорологическая служба даже была вынуждена выпустить предупреждение калифорнийцам, что существует “чрезвычайный риск” опасного прибоя, опасных для жизни порывистых течений и волн.

Тем е менее, любители пляжного отдыха в городке Вентура (штат Калифорния), расположенном в часе езды от Лос-Анджелеса, оказались в довольно затруднительном положении после того, как мощная волна обрушилась на них. Как свидетельствуют американские СМИ, впечатляющая волна на набережной 28 декабря разрушила все на своем пути, затопив близлежащие улицы и жилые дома, смыв многие автомашины, нанеся ущерб городским постройкам.

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Местные калифорнийские власти сообщили, что после инцидента из-за гигантской волны только в городке Вентура пострадали двадцать человек, восемь из которых были доставлены в больницу с травмами.

Ужасающую картину иллюстрирует опубликованное в социальных сетях видео: внезапно огромная волна стремительно надвигается на пешеходную дорожку, смывая прохожих. В своем ролике пользователь сети, выложивший видео, снимает улицы американского города, затопленные водой. Огромная волна смыла людей и домашних животных, торговые лотки, сообщили CNN местные власти.

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После инцидента многие калифорнийские пляжи были закрыты для посещения. Было объявлено предупреждение о наводнении и сильных волнах, и ожидается, что волнение прекратится только к концу декабря.