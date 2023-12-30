На фоне проводимых властями Китая расследований деятельности многих ответственных сотрудников финансовой системы страны, наблюдается рост самоубийств в этой среде.

По сообщению властей КНР, на начало декабря с.г. по меньшей мере в отношении деятельности 96 руководителей финансовой системы страны были проведены расследования. Среди них 8 руководителей центрального правительства, 71 руководитель центральных органов, государственных предприятий и финансовых департаментов, а также 17 руководителей провинциальной администрации. Согласно сообщениям китайских СМИ, по состоянию на 2022 год количество людей в финансовой системе, находившихся под следствием, составляло 77, хотя и не исключается, что реальное число может быть выше.

В то время, как властями Китая продолжается чистка кадрового состава национальной финансовой системы, государственные СМИ страны недавно сообщили, что ряд ответственных сотрудников банков покончил жизнь самоубийством или «внезапно умерли».

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Так, 4 мая Банк Пекина объявил, что Линь Хуа, независимый директор компании, умер в возрасте 47 лет «в результате болезни». Известно, что у него было впечатляющее резюме: дипломированный финансовый аналитик и менеджер по финансовым рискам, он получил степень магистра делового администрирования в Калифорнийском университете в Ирвине и докторскую степень в области прикладных финансовых наук в Женевском университете. Он вошел в совет директоров Банка Пекина в июле 2022 года, был президентом Beijing Huacheng Functional Technology Co., членом редакционной коллегии журнала Financial Accounting, заместителем исполнительного директора профессионального комитета по секьюритизации активов китайской Ассоциации управления страховыми активами, членом Консультативного комитета по корпоративным стандартам бухгалтерского учета Министерства финансов.

По данным властей округа Иншань провинции Хубэй, Ван Шэнъюн - председатель Банка деревни Янцзы, 5 декабря с.г. умер от отравления угарным газом в возрасте 54 лет. Сообщается, что Ван мог покончить жизнь самоубийством после появившейся информации об обмане банком вкладчиков на, примерно, 5,6 миллиона долларов.

По сообщениям официальных СМИ, Ду Хайтао, заместитель генерального директора промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) Credit Suisse Asset, «скончался от сердечного приступа» во время пробежки 13 декабря в возрасте 49 лет.

10 декабря Гун Даньчжи, президент Тяньцзиньского отделения Huaxia Bank, «упал со смертельным исходом».

Huaxia Bank является пятым по величине публичным банком Китая с 44 ведущими филиалами по всей стране и более чем 40 000 сотрудников. В 1000 лучших мировых банков 2019 года, составленном The Banker, Huaxia Bank занял 56-е место по размеру собственного капитала категории 1 и 67-е по размеру активов. Однако в 2023 году Huaxia Bank пережил серию скандалов и был оштрафован на десятки миллионов юаней.

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"Самоубийство президентов банков показывает, что центральные власти больше не берут на себя ответственность. Тот, кто выдает кредиты, несет ответственность», - заявил 20 декабря газете Epoch Times бывший вице-президент одного из банков в провинции Шаньдун. «В прошлом компаниям предлагалось брать кредиты. Никто не задавал вопросов об этом в течение многих лет. Теперь, на фоне проводимых в конце года проверок, отдельных сотрудников привлекают к ответственности, что вызывает у многих обеспокоенность. Решив покончить жизнь самоубийством, они, возможно, смогут спасти свои семьи или имущество», - отметил он.