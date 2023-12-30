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vizir47
Телефон скоро сможет определять уровень алкоголя в крови по вашей речи
Исследователи Университета в Торонто нашли умный способ снизить риски на дорогах и борьбы с употреблением алкоголя за рулем, разрабатывая в находящемся сегодня под рукой у каждого приложение для телефона, которое анализирует Вашу речь.

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Алкоголь является причиной не менее 30 % смертности на дорогах, согласно данным Служб безопасности дорожного движения. Таким образом, почти 30 % смертей можно было бы предотвратить, если бы пьяные люди не садились за руль своего автомобиля, особенно в праздничные дни.

Наиболее серьезной проблемой во всем мире в этом плане является поведение молодых людей за рулем, в крови которых после ДТП выявляется значительное содержание алкоголя. 

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Обычно, для проверки уровня алкоголя в крови сейчас существует добровольное использование в этих целях алкотестера или принудительная проверка со стороны правоохранительных органов. Но алкотестер мало кто возит с собой в машине, что ограничивает возможность его использования водителями перед тем, как сесть за руль.

В этих условиях, согласно появившейся в СМИ информации, исследователи нашли умный способ снизить риски на дорогах и борьбы с употреблением алкоголя за рулем, разрабатывая в находящемся сегодня под рукой у каждого приложение для телефона, которое анализирует Вашу речь.

В исследовании, опубликованном в Журнале исследований алкоголя и наркотиков, ученые из Университета в Торонто заявили об изобретении телефонного приложения, которое будет играть ключевую роль в выявлении алкогольного опьянения. Это приложение позволит с помощью смартфона определять наличие алкоголя путем анализа речевых паттернов.

Avant de prendre le volant, si vous testiez votre alcoolémie avec une application mobile ?

Как сообщается, в исследовании приняли участие 18 лиц в возрасте 21 года и старше. Участникам вводили различную дозу алкоголя в соответствии с их весом. После этого они должны были прочитать вслух несколько случайно выбранных текстов. Затем им вводили еще одну дозу алкоголя каждый час в течение семи часов. Смартфон, расположенный на расстоянии 30-60 см от них, записывал их речь, в то время как исследователи измеряли концентрацию алкоголя в выдыхаемом ими воздухе. Результаты были примечательными: изменения в речевых моделях участников показывали уровень алкогольной интоксикации с точностью в 98 %. Как известно, речь сильно меняется, когда человек потребляет слишком много алкоголя, что, кстати, является одним из отличительных признаков алкогольного опьянения.

На основании этих экспериментов исследователями было разработано мобильное приложение для определения содержания алкоголя в крови по речи.

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Доктор Брайан Саффолетто, старший научный сотрудник и доцент кафедры неотложной медицинской помощи в Университете Торонто, отмечает, что добиться замечательной точности такого анализатора на основе мобильного телефона удалось благодаря применению передовых технологий в обработке сигналов с использованием уже имеющихся наработок использования искусственного интеллекта, акустическому анализу и машинному обучению. Как отмечают ученые, идея такого исследования состояла в том, чтобы использовать легкодоступные инструменты, такие как смартфоны, для оповещения людей об их состоянии алкогольного опьянения. Конечной целью разработки было создание практической системы вмешательства, которую может использовать широкая общественность, для предотвращения дорожно-транспортных аварий и спасения жизней людей.

#инновации #канада #алкотестер #борьба с дтп #университет в торонто
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