Специализирующийся на финансах журнал Global Finance изучил вопрос о том, где живут самые обеспеченные в мире люди. В результате им составлен рейтинг стран, где в среднем жители имеют самый большой годовой доход и довольно комфортный образ жизни.

Global Finance - журнал, специализирующийся на финансах, изучил вопрос о том, где живут самые обеспеченные в мире люди.

реклама

В результате был составлен рейтинг 20 стран, где люди имеют самый большой годовой доход и довольно комфортный образ жизни:

- Ирландия – 145 196 долларов

- Люксембург – 142 490 долларов

- Сингапур – 133 895 долларов

- Катар – 124 848 долларов

- Макао – 89 558 долларов

- Объединенные Арабские Эмираты – 88 221 доллар

- Швейцария – 87 963 доллара

- Норвегия – 82 655 долларов

- Соединенные Штаты – 80 035 долларов

- Сан-Марино – 78 926 долларов

- Бруней – 75 583 доллара

- Гонконг – 74 598 Долларов

- Дания – 73 386 долларов

- Тайвань – 73 344 доллара

- Нидерланды – 72 973 Доллара

- Исландия – 69 779 долларов

- Австрия – 69 502 доллара

- Андорра – 68 998 долларов

- Германия – 66 132 доллара

- Швеция – 65 842 доллара

Как видно, в этот рейтинг вошли не только страны с самыми сильными и мощными экономиками в мире. Так, имеются обратные свидетельства, и подтверждением этому является находящееся на 10-м месте государство Сан-Марино с населением всего в 34 тысячи человек. Тем не менее, именно там жители живут очень хорошо, зарабатывая в среднем 78 926 долларов в год.

На девятом и восьмом местах соответственно находятся Соединенные Штаты со средним годовым доходом в 80 035 долларов на душу населения в год и Норвегия с 82 655 долларами.

Седьмое место занимает Швейцария с годовым доходом на душу населения 87 963 доллара, уступая находящимся на шестом месте Объединенным Арабским Эмиратам, где на каждого жителя приходится в среднем 88 221 доллар в год.

В 5 стран с самым обеспеченным населением сейчас входят Макао (89 558 долларов в год на душу населения), Катар (124 848 долларов в год на душу населения) и Сингапур (122 895 долларов в год на душу населения). На втором месте - Люксембург со средним годовым доходом жителей в 142 490 долларов, а на первом – Ирландия, где средний годовой доход жителей составляет 145 196 долларов в год.

Как видно из указанного рейтинга, большинство стран Западной Европы и Ближнего Востока относительно благополучны.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



