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vizir47
International SOS опубликовала карту самых опасных стран мира для посещения в 2024 году
International SOS опубликовала интерактивную Карту рисков на 2024 год, где указываются самые опасные для посещения и работы государства и районы.

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Ведущая в мире компания по оказанию услуг в области безопасности и охраны здоровья International SOS  опубликовала  интерактивную Карту рисков на 2024 год, где указываются самые опасные для посещения и работы государства и районы. Указанная карта разработана, чтобы помочь организациям и простым людям лучше понять глобальные риски при организации путешествий и служебных поездок.

https://overclockers.ru/st/legacy/blog/426203/441968_O.png

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Карта рисков 2024 отражает базовые рейтинги рисков для здоровья и безопасности, влияние разрушительных событий, таких как продолжающиеся конфликты на Украине, между Израилем и ХАМАС.

Впервые  эти риски дополнены изменениями климата, происходящие в странах по всему миру. Собранные INFORM (в сотрудничестве между Евро-Средиземноморским центром по изменению климата и Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии), данные содержат количественные оценки воздействия изменения климата на будущий риск гуманитарных кризисов и стихийных бедствий. Этот индекс риска стал учитываться в связи с тем, что стала отмечаться все большая тенденция к росту только за 2023 год на 80 % числа предупреждений, обусловленных изменениями климата, которые рассылаются клиентам, поскольку повышение глобальной температуры увеличивает риски для здоровья во всем мире.

Геополитические риски продолжают доминировать в вопросах глобальной безопасности. В этой связи Карта рисков на 2024 помогает лучше понять ситуацию с безопасностью в странах, которые люди могут посещать, чтобы они могли принимать правильные решения для снижения конкретных рисков, с которыми могут столкнуться.

Салли Ллевеллин, директор по глобальной безопасности International SOS, в этой связи отмечает: "Ожидается, что в наступающем году геополитическая напряженность, беспорядки и политическая нестабильность повлияют на бизнес-операции. Это отражено на карте, где Сахель, некоторые районы Ближнего Востока и Украина отнесены к категории "высокого" или "экстремального" риска для безопасности. International SOS продолжает оказывать поддержку организациям, работающим в этих местах, в том числе путем предоставления проверенной информации и консультаций о том, как такие риски повлияют на их персонал, или путем поддержки эвакуации в случае необходимости".

Как отмечается International SOS, в связи с новыми и развивающимися конфликтами наиболее заметное повышение рейтинга риска в этом году произошло в некоторых районах Ливана, на палестинских территориях, по всему Сахелю. Ситуация в Эквадоре и некоторых районах Колумбии также ухудшилась из-за постоянного роста преступности и беспорядков. В некоторых регионах рейтинг риска снизился, в частности, в Сальвадоре и некоторых районах Непала.

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International SOS, основанная в 1985 году со штаб-квартирами в Лондоне и Сингапуре, стала весьма популярной в последнее время среди 9500 организаций, многие из которых входят в список Fortune Global 500, а также у многих правительств, образовательных учреждений и НПО. Для подготовки своих оценок организация использует 13 000 экспертов в области безопасности, медицины, логистики и цифровых технологий, работающих в  более чем 1000 отделениях в 90 странах.

#international sos #карта рисков на 2024 год
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