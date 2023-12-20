Завершившийся Варшавский форум по безопасности стал, по оценкам даже западных СМИ, очередной европейской площадкой для громких воинственных и русофобских призывов.

Завершившийся на днях Варшавский форум по безопасности, который возглавила профессор Катажина Писарска из Варшавского института безопасности, стал, по оценкам даже западных СМИ, очередной европейской площадкой для громких воинственных и русофобских призывов.

Как заявила на нем К.Писарска, комфортная эра процветания и европейских государств всеобщего благосостояния под покровительством американского оружия заканчивается, и Европе необходимо “переключиться на военную экономику”.

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В интервью немецкой газете Die Welt Писарска подчеркнула, что Соединенные Штаты отдаляются от Европы, поскольку новое поколение американских избирателей и политиков сосредотачивается на Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не на Атлантике, и европейским государствам необходимо начать срочную работу по подготовке к эре обострения конфликтов без американской военной помощи, на которую можно опереться.

При этом польский политолог нарисовала мрачную картину будущего, отметив, что фундаментальные изменения в американском обществе — такие, например, как демографические изменения — затруднят привлечение внимания Вашингтона в будущем к оборонным заботам Европы. Она указала, что «для многих молодых американцев, включая новое поколение политиков, Европа - это не более чем музей под открытым небом. Китай является для них самой большой геополитической угрозой».

Как было заявлено на этом форуме, Европе потребуется время, чтобы отойти от «старой модели мира» и эти изменения потребуют большего, чем просто изменение риторики. В этой связи была высказана критика в отношении остающейся все еще только риторикой «большой оборонительной инициативы», которая звучит в выступлениях европейских лидеров в таких странах, как Франция и Германия. Отвечая на вопрос, «когда нужно начинать подготовку к этому сценарию?» К.Писарска указала: «Это надо было начать вчера…»

Говоря о нынешней международной ситуации, на Варшавском форуме по безопасности было подчеркнуто, что, в то время как американское внимание и деньги были направлены на Украину, а США ввязались в военное противостояние Израиля и ХАМАС, на Тихом океане все острее становится противостояние Вашингтона с Пекином. В этих условиях, у НАТО и Европы есть не более, чем три года, чтобы подготовиться к войне с Россией, предупреждает глава службы безопасности Польши.